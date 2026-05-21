陳奕迅緊攬「未來女婿」好激動  康堤法國現場甜蜜撐男友  香港網球一哥黃澤林誓創歷史

香港網球一哥黃澤林（Coleman）近期在法國網球公開賽外圍賽中連番告捷，在關鍵的次圈賽事中，他激戰三盤後成功擊敗捷克對手，只要再贏一場，就可以創造香港歷史，成為首個打入法網正賽的香港人。而在觀眾席上，最引人注目的莫過於「歌神」陳奕迅（Eason）和他的愛女陳康堤（Constance）的身影，他們專程飛到法國，為康堤的男友黃澤林加油打氣，場面溫馨又熱烈。

陳康堤瘋狂為男友打氣

比賽期間，康堤和爸爸陳奕迅坐在第一排的絕佳位置。頭戴型格頭巾的康堤化身為黃澤林的頭號粉絲，全神貫注地緊盯男友的每一球，每當黃澤林得分時，她便毫不掩飾地拍手歡呼。從現場照片可見，當黃澤林贏得致勝一分時，康堤更是興奮得手舞足蹈，臉上洋溢著驕傲與喜悅。

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陳奕迅瞓身支持黃澤林

坐在女兒身旁的陳奕迅，同樣看得十分投入。他時而拍掌，時而緊張地望著球場，對這位「未來女婿」的表現顯得相當關心。當黃澤林贏得比賽後，Eason更是激動地大力拍掌，臉上的笑容藏也藏不住。

黃澤林賽後緊攬陳奕迅

在贏得這場關鍵勝利後，黃澤林做的第一件事，就是走向觀眾席，與一直在場邊支持他的陳奕迅和康堤慶祝。黃澤林更與「未來外父」Eason緊緊相擁，感謝他的親身力撐，場面令人動容，也足證兩人關係極佳。得到女友和未來外父的加持，相信為黃澤林注入了最強大的動力。

陳奕迅傳為女兒媒人

據悉，陳奕迅其實是女兒和黃澤林的「媒人」。由於Eason本人是網球愛好者，經常到球場練波，因而與同為網球運動員的黃澤林相識。康堤在陪伴爸爸練球時，與黃澤林日漸熟絡。加上兩人同為拔萃書院的校友，背景相似，很快便一拍即合，發展成戀人關係。今年四月，康堤在公開場合被問及戀情時，甜蜜承認男友正在外地比賽，正式公開了與黃澤林的關係。

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