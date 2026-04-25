十大中文金曲2026｜陳奕迅女兒陳康堤勇奪新人獎 首度公開認愛網球一哥黃澤林

港台十大中文金曲2026丨第47屆十大中文金曲昨晚（24日）於東九文化中心劇院舉行。樂壇新星陳康堤出席頒獎典禮榮獲「最有前途新人獎」金獎，受訪時她首度公開承認與網球一哥黃澤林（Coleman Wong）的戀情。對於傳聞將與父親陳奕迅（Eason Chan）合體亮相內地節目《國粵無雙》，陳康堤亦有作出回應。

陳康堤認與網球一哥黃澤林拍拖

港台「最有前途新人獎」金獎得主陳康堤受訪表示，之前公布得獎結果時，爸爸陳奕迅叫她繼續做好自己，她笑言會食一餐好來慶祝，現時好肚餓想吃零食和杯麵。對於爆出陳康堤與日本混血男模Shou Honda分手後，火速戀上香港土生土長的網球一哥黃澤林，康堤被問到會否同男友慶祝時？她笑指男友在外地比賽，之後會看賽事重溫，正式認戀。

陳康堤傳與陳奕迅父女檔亮相內地節目

談到首度父女檔亮相內地音樂節目《國粵無雙》的傳聞，陳康堤表示沒聽到消息，看之後有否安排，暫時應該同爸爸沒合作機會，自己都想合作，音樂或影視方面都可以，等有適當機會，自己不會有壓力，都會提出意見，不會只有爸爸講，父女平時相處似朋友。

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