黃澤林與陳奕迅惺惺相惜 愛聽Eason歌曲紓壓 陳康堤傳秘戀網球一哥掀熱話

「歌神」陳奕迅與徐濠縈的女兒陳康堤（Constance）去年6月宣布出道成為歌手並加盟華納音樂正式加入樂壇，首支英文單曲《doll》引來外界關注，其後在《2025 年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》奪生力軍女歌手金獎，成為「最強新人」。

陳康堤傳戀上網球一哥黃澤林

今日（20日）傳出在爸爸陳奕迅的介紹下，陳康堤戀上現年21歲、香港土生土長的網球一哥黃澤林（Coleman），有指兩人不僅在IG上頻頻高調互動，甚至被目擊私下甜蜜約會，這對體壇和樂壇「最強新星」爆出戀情，在網上掀起熱烈討論。黃澤林亦曾表示陳奕迅對他有很大影響。

黃澤林愛聽陳奕迅歌紓緩賽場壓力

陳奕迅本身熱愛打網球，曾在2024年10月上海勞力士大師賽的「費達拿超級摯友之夜」，聯同著名瑞士網球手費達拿（Roger Federer）對戰中國職業網球手張之臻與跨界的中國乒乓球手樊振東搭檔，上演了一場世紀雙打比賽。陳奕迅亦不時被網民在網球場上巧遇，大讚他的球技出色，而且亦喜歡睇網球比賽，上月曾現身澳洲網球公開賽（Australian Open），並與周杰倫同框睇阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）對決茲維列夫（Alexander Zverev）的頂尖對決。過往陳奕迅亦曾與黃澤林打波，黃澤林與時下年青一樣，很愛聽歌又愛看演唱會，他曾稱在場外通常都戴著耳機聽著粵語歌紓緩賽場壓力，當中聽得最多是陳奕迅的歌，最喜歡的是《Life Goes On》、《綿綿》、《葡萄成熟時》等，歌曲風格在順境抑或逆境中，都能引起共鳴。

黃澤林曾否認與菲律賓籍美少女伊娜相戀

黃澤林去年曾被傳與19歲菲律賓籍美少女伊娜（Alexandra Eala）相戀，兩人同是拿度網球學校的學生，份屬「同學」，伊娜在邁亞密網賽取得突破性成績，躋身女單8強，與在邁亞密網賽歷史性晉級第3圈的黃澤林以「情侶檔」取得佳績，不過黃澤林回港被追問時否認戀情，他覺得這些問題都很困擾，大家經常用兩、三年前在亞運時的照片來說，他不知道該怎麼回應，所以選擇不回答。今次黃澤林和陳康堤傳出戀情，兩位當事人都未有回應， 不過在中銀香港網球公開賽和台維斯盃，都可以見到陳康堤現身支持，外界以為陳康堤只是陪父親觀賞網球賽事，實情卻是在現場為新男友打氣加油，黃澤林更新Instagram動態時，幾乎都能看到陳康堤火速按讚支持，黃澤林同樣密切關注康堤的動態，更不避嫌地在康堤的靚相下留言，留下火焰及愛心等曖昧表情符號。

