陳康堤首參與拉闊音樂會獲天后加持 容祖兒：看著這BB長大 世姪女盡得父親陳奕迅真傳

樂壇天后容祖兒（Joey）在社交平台分享了與陳奕迅女兒陳康堤的溫馨合照，並感性發長文力撐細姪女初登大型音樂會。作為陳奕迅夫婦的多年摯友，容祖兒可謂是看著陳康堤長大，二人合照當中包括小時候穿著可愛黃色恐龍裝的康堤與祖兒親密互動的照片，以及如今容祖兒在後台緊緊擁抱著已亭亭玉立的陳康堤。容祖兒激動地寫道：「看著這BB長大，莫名的感動。衝吧！朝著自己的夢想！」她更大讚陳康堤唱歌好聽，完美遺傳了父親的音樂天分，並感謝徐濠縈在背後的愛與支持，字裡行間充滿了對這位星二代姪女的疼愛與驕傲。

陳康堤遺傳父親陳奕迅音樂基因

陳康堤昨晚（16日）舉行的《拉闊音樂會 <3少於三 MC張天賦 X CONSTANCE X Gareth.T》，與MC張天賦及Gareth.T（湯令山）聯袂演出。這是她首次正式踏上大型音樂舞台。三人開場即合唱一曲《一律建議分手》炒熱氣氛。面對人生首個大型騷，陳康堤難免感到壓力。同台的MC盡顯前輩風度，透露原先並沒有準備講話環節，是當天為了照顧康堤而臨時設定的。MC更主動向台下觀眾呼籲：「因為她很緊張，大家給予她多些掌聲，讓她可以穩定及再澎湃一些。」在全場熱烈掌聲鼓勵下，為陳康堤注下了強心針。

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容祖兒幫世姪女陳康堤加持打氣

作為「歌神」陳奕迅的女兒，陳康堤的初試啼聲自然成為大眾焦點。她在台上的清澈聲線與深情演繹，讓觀眾驚嘆她確實擁有優良的音樂基因，台風穩健且散發出屬於自己的獨特魅力。不過，自我要求甚高的康堤在演出結束後受訪時坦言，登台前自己「超緊張」，導致開場部分的表現未如理想，直言心裡很想有機會再重唱一次，務求做得更好。她謙虛地表示，直到音樂會去到中後段，自己才慢慢適應舞台，放鬆下來並漸入佳境。總結這次的處女騷表現，陳康堤嚴格地只給予自己8分。這份對演出一絲不苟的態度，足見她對音樂的認真與熱誠，展現了無窮的潛力。

陳康堤與網球一哥黃澤林相戀

除了在音樂事業上邁出成功的一步，陳康堤的感情生活同樣備受大眾關注。去年10月，她突然在IG宣布與日本混血模特兒男友Shou Honda分手。然而，回復單身後，今年2月再傳出新戀情，對象是同為21歲、香港土生土長的「網球一哥」黃澤林（Coleman）。據知情人士透露，兩人是經由陳奕迅無心插柳下牽線認識的：「陳奕迅和黃澤林本身認識，黃澤林每日去練波，打波時會撞到，陳康堤陪陳奕迅時，大家會一齊傾偈。」加上兩人成長背景相近，陳康堤曾就讀拔萃女書院，而黃澤林則是拔萃男書院出身，年紀相若兼話題投機下，從而擦出愛火花，陳康堤事業與愛情皆大豐收，網民紛紛羨慕她是人生勝利組。

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