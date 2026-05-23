鄭嘉穎與陳凱琳大仔讀名校華仁 報補習班苦讀中文追進度 曾爆囝囝唔識中文爆喊

56歲的視帝鄭嘉穎與港姐冠軍陳凱琳於2018年結婚後，家庭生活幸福美滿，並育有三名可愛的兒子。轉眼間，大仔鄭承悅（Rafael）已經7歲，到了入讀小學的年紀。為了延續家族傳統，讓兒子成為「鄭家三代華仁仔」，鄭嘉穎特意安排大仔入讀其母校華仁小學。然而，名校光環的背後，是沉重的學業壓力。日前，陳凱琳在社交平台上分享了兒子勤力學習中文的近況，意外地揭示了星級家長的辛酸與無奈，引起網上熱議。

陳凱琳大仔入讀華仁急惡補中文

陳凱琳近日在社交平台貼出多張相片，曝光了7歲大仔鄭承悅的學習日常，從她分享的內容可見，囝囝正坐在書桌前，埋首於大量的中文功課之中，練習紙上寫滿了密密麻麻的中文字，桌上又放著一疊中文練習簿，讓網民紛紛感受傳統名校緊湊的課程和沉重的功課壓力。陳凱琳在帖文中寫道：「我們甚至還為孩子們報了補習班，讓他們更好地為中文學校的學習做好準備。」字裡行間流露出明星家長，與普羅大眾一樣，也會為小朋友的學業焦慮。

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鄭嘉穎每晚陪大仔溫書

事實上，鄭嘉穎與陳凱琳本身均在海外成長及留學，中文並非他們的強項。面對本地傳統名校艱深的中文課程，夫妻二人亦坦言感到吃力。鄭嘉穎過往出席活動時就曾公開表示，大仔的中文科程度過於深奧，讓他這位廿四孝爸爸也感到頭痛。為了兒子的學業，他每晚都要親自陪伴大仔溫習功課，準備默書。由於大仔由國際幼稚園轉到傳統小學，中文根基較為薄弱，面對突如其來的學業壓力，有時更會忍不住大哭，令鄭嘉穎心痛不已。

陳凱琳道盡現今家長辛酸

陳凱琳的分享迅速引來大批網民留言，不少家長對此深有同感，紛紛表示「好心痛」、「香港小朋友讀書真係好辛苦」。網民認為，即使是明星家庭，在香港的教育制度下，也同樣要面對子女學業壓力大的問題，這種貼地的煩惱讓許多人感到共鳴。有網民慨嘆，為了追趕學業，小朋友失去了應有的童年快樂。其後陳凱琳又分享了一張自己拿著書包的照片，完美演繹了現今家長的忙碌與辛酸。

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