鄭嘉穎冇拍劇5年變「全職湊仔公」  狂接兒子放學搵錢靠陳凱琳？  被指曾致電樂易玲爆喊

現年56歲的兩屆視帝鄭嘉穎，自2021年拍畢《星空下的仁醫》後，就再沒有新的TVB電視劇推出。近日，他的愛妻陳凱琳（Grace）遠赴內地參與人氣節目《乘風破浪的姐姐》錄製，照顧孩子的重擔便全數交由鄭嘉穎承擔，令他順理成章成為了名副其實的「全職湊仔公」。

鄭嘉穎瘋狂湊兒子放學

日前，有網民於幼稚園門外野生捕獲正準備接細仔放學的鄭嘉穎。從網民分享的合照及文字可見，鄭嘉穎當日一身簡約休閒打扮，戴上帽子和墨鏡，但依然難掩星味，顯得神采飛揚。網民紛紛大讚他保養得宜，狀態一流且非常帥氣。親民的嘉穎面對網民的合照請求來者不拒，毫無明星架子，更主動與對方寒暄聊天。據其他網民親身分享，嘉穎並非一時心血來潮，而是經常親自接送兒子們上下課，甚至被網民笑指「他比拍戲還勤力」，絕對是十足的「廿四孝爸爸」。

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鄭嘉穎沒接劇5年

事實上，鄭嘉穎近年將重心專注於家庭，大為減少了高強度的拍劇工作。雖然他近期將發展方向轉向電影，如2022年擔正港產片《焚身》男主角，亦參演電影《棋拳風暴》，但於影壇的發展似乎未如人意，聲勢不及當年電視圈的巔峰時期，故有網民指他已徹底變成「全職湊仔公」。嘉穎過往亦曾透露，大仔轉讀傳統小學後面臨頗大的中文學業壓力，他每晚都要陪兒子溫習和默書，有時兒子更會因壓力大喊。

鄭嘉穎陳凱琳「女主外男主內」？

相反，老婆陳凱琳近年轉型做全職KOL，吸金力極強，近期更把握機會北上拍攝《乘風破浪的姐姐》賺人氣兼吸金。面對太太事業如日中天，外界不禁指兩人現在的相處模式已變成「女主外，男主內」。不過夫妻二人感情依然甜蜜，陳凱琳看到網民發布丈夫接放學的帖子後，亦隨即現身留言稱讚嘉穎是「偉大的爸爸」，大讚丈夫盡心盡責。

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王喜爆鄭嘉穎爆喊

除了溫馨的家庭生活，鄭嘉穎昔日的舊事亦成為話題。曾與鄭嘉穎傳出不和的藝人王喜，日前拍片大爆對方的一段往事。王喜透露，當年一次TVB高層工作會議中，高層樂易玲的電話突然響起，全場頓時安靜。樂易玲接聽後臉色凝重，不斷安慰對方：「唉呀，傻仔嚟嘅，你唔好喊啦，唔好喊……冇事嘅，你返嚟先，小心揸車呀！」事後樂易玲向在場人士解釋，致電爆喊的是「嘉穎仔」，全因他在斜路目擊了一場泥頭車壓毀私家車的致命車禍而大受驚嚇。

王喜鄭嘉穎拍《烈火雄心3》傳不和

王喜表示，這段往事是由另一高層曾勵珍向他複述。他直言不明白曾勵珍為何要向他透露此事，質疑對方是否想令他更加妒忌或討厭鄭嘉穎。回顧拍攝《烈火雄心3》時，身為頭兩輯靈魂人物的王喜慘被安排昏迷足足10集淪為大配角，而鄭嘉穎則戲份極重。當時坊間盛傳鄭嘉穎怕被王喜搶鏡而向樂易玲要求加戲，兩人更被指在片場零交流。