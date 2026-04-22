陳凱琳隨時再做媽媽  明示想為鄭嘉穎追第四胎  毋懼容貌改變身體捱苦：絕對願意再經歷

現年34歲的前港姐冠軍陳凱琳（Grace），自2018年與視帝鄭嘉穎結婚後，五年抱三，育有三個活潑可愛的兒子，組成幸福的五口之家。近年，陳凱琳成功轉型為全港頂尖KOL，事業發展如日中天，但她始終將家庭放在首位。日前，她於社交平台分享一條影片，真情流露作為母親的心聲，更明言願意為家庭再添新成員，隨時準備成為四子之母。

陳凱琳懷胎近三年無怨無悔

影片中，陳凱琳深情地向「未來的孩子」告白，細數自己懷著三個兒子共840天的日子，「也就是120周，30個月，等於我人生中的3年」。儘管時間漫長，但她話鋒一轉，幸福地表示：「但老實說，我絕對願意再經歷一次。」這番話被視為她希望能與鄭嘉穎再生一胎的明確暗示，對迎接第四個孩子的來臨持開放及期待的態度。

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陳凱琳不介意外貌改變身體捱苦

成為母親是一趟偉大的旅程，陳凱琳對此深有體會。她在影片中坦言，生兒育女對人生帶來翻天覆地的改變，更直視懷孕所帶來的身體變化：「這也會徹底改變你的外貌」。她憶述，自己直至產後才意識到身體恢復的重要性，當時她經歷了「劇烈頭痛、腹部劇痛，還有各種不適」，這些親身感受到的苦楚，讓她更懂得愛護自己。即使深知再度懷孕將要面對外貌改變及各種身體上的挑戰，陳凱琳依然毫不猶豫地表示「願意再經歷一次」，言談間流露出對孩子無限的愛，以及作為母親的堅韌與偉大，感動了無數網民。

陳凱琳事業一帆風順

陳凱琳在專注家庭的同時，事業亦創下高峰。除了成為廣告界的寵兒，她今年更憑藉參與內地真人騷《乘風2026》（浪姐7）而人氣急升。然而，無論事業多麼成功，家庭始終是她最溫暖的港灣。這次愛的宣言，不僅展現了她對家庭的重視，也讓我們看到了母愛的無私與美麗。

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