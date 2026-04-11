乘風2026丨傳陳凱琳酬勞僅28萬？人氣上升被封「迪麗熱巴2.0」 網民威脅若現一情況會罷睇

港姐冠軍陳凱琳，近期北上挑戰內地綜藝《乘風2026》，引發網上熱烈討論。近日網上流傳參賽女星酬勞名單，陳凱琳被指僅以28萬人民幣的「平價」酬勞加盟，引起網民熱議，但其後該名放料網民又更正只是商演價，並非節目酬勞。而陳凱琳在最近播出的初舞台表演中，雖然她表現出色，但只得373分大幅落後對手，然而場內成績的失利，無損其在場外的超高人氣，陳凱琳更因為收到粉絲送贈的鮮花，即場爆喊落淚，真性情感動無數內地網民。

陳凱琳在初舞台落敗後人氣反升

陳凱琳在初舞台的得分偏低，主要由於現場觀眾對她相對陌生，導致未能即時獲得高票支持。儘管如此，她在網絡上的熱度卻持續飆升。近日一段影片在網上瘋傳，片中陳凱琳完成錄製後，被大批粉絲送上的巨型花束和熱情應援所包圍，讓她感動得當場落淚，場面溫馨感人，她還豎起拇指表示她會繼續爭取好成績。

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陳凱琳被讚公主外貌媲美迪麗熱巴

陳凱琳活躍於社交平台，不少網民留言形容她「美得像個公主」，更有網民將她深邃的五官，纖瘦的體態，與內地頂級女星迪麗熱巴相提並論，封她為「迪麗熱巴接班人」，認為其外貌極具潛力，看好她在內地市場的發展。

網民力撐陳凱琳如落敗即集體罷睇

陳凱琳現時獲得內地許多粉絲支持，更有網民發起群眾壓力，紛紛表示如果像陳凱琳這樣美麗與實力兼備的姐姐，最終仍被淘汰，他們將會「集體罷睇」以示抗議，陳凱琳初舞台落敗，反而收穫了大批內地粉絲支持，確是始料未及。

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