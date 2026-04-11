Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

乘風2026丨傳陳凱琳酬勞僅28萬？人氣上升被封「迪麗熱巴2.0」 網民威脅若現一情況會罷睇

影視圈
更新時間：18:30 2026-04-11 HKT
發佈時間：18:30 2026-04-11 HKT

港姐冠軍陳凱琳，近期北上挑戰內地綜藝《乘風2026》，引發網上熱烈討論。近日網上流傳參賽女星酬勞名單，陳凱琳被指僅以28萬人民幣的「平價」酬勞加盟，引起網民熱議，但其後該名放料網民又更正只是商演價，並非節目酬勞。而陳凱琳在最近播出的初舞台表演中，雖然她表現出色，但只得373分大幅落後對手，然而場內成績的失利，無損其在場外的超高人氣，陳凱琳更因為收到粉絲送贈的鮮花，即場爆喊落淚，真性情感動無數內地網民。

陳凱琳在初舞台落敗後人氣反升

陳凱琳在初舞台的得分偏低，主要由於現場觀眾對她相對陌生，導致未能即時獲得高票支持。儘管如此，她在網絡上的熱度卻持續飆升。近日一段影片在網上瘋傳，片中陳凱琳完成錄製後，被大批粉絲送上的巨型花束和熱情應援所包圍，讓她感動得當場落淚，場面溫馨感人，她還豎起拇指表示她會繼續爭取好成績。

相關閱讀：陳凱琳吊帶裝跳唱出戰《乘風2026》初舞台 內地人氣低致大比數落敗？ 被質疑似陪跑

陳凱琳被讚公主外貌媲美迪麗熱巴

陳凱琳活躍於社交平台，不少網民留言形容她「美得像個公主」，更有網民將她深邃的五官，纖瘦的體態，與內地頂級女星迪麗熱巴相提並論，封她為「迪麗熱巴接班人」，認為其外貌極具潛力，看好她在內地市場的發展。

網民力撐陳凱琳如落敗即集體罷睇

陳凱琳現時獲得內地許多粉絲支持，更有網民發起群眾壓力，紛紛表示如果像陳凱琳這樣美麗與實力兼備的姐姐，最終仍被淘汰，他們將會「集體罷睇」以示抗議，陳凱琳初舞台落敗，反而收穫了大批內地粉絲支持，確是始料未及。

相關閱讀：陳凱琳成《乘風2026》唯一港星 老公鄭嘉穎曾玩《披荊斬棘3》表現差 傳捱到要求醫？

陳凱琳複式豪宅逐格睇？

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
星島申訴王 | 咖啡名人被質疑「搭雞棚」掠水 店舖突結業 4股東80萬血本無歸
05:31
星島申訴王 | 咖啡名人被質疑「搭雞棚」掠水 店舖突結業 4股東80萬血本無歸
申訴熱話
10小時前
長者生活津貼資產避雷方法 賺醫療費減免外 更享牙科電器隱藏福利
長者生活津貼資產避雷方法 賺醫療費減免外 更享牙科電器隱藏福利
投資理財
12小時前
張敬軒擔任保安局導師引導迷途青年 稱年少無知 為過往言論及作品致歉
01:31
張敬軒擔任保安局導師引導迷途青年 稱年少無知 為過往言論及作品致歉
社會
6小時前
張敬軒IG追蹤名單大清洗 突unfollow王菀之容祖兒陳卓賢等多年好友 與新功能有關
張敬軒IG追蹤名單大清洗 突unfollow王菀之容祖兒陳卓賢等多年好友 與新功能有關
影視圈
1小時前
Jayden是什麼？Threads潮文瘋傳港孩「英文名」 迷因背後旨在諷刺港媽育兒方式
Jayden是什麼？Threads潮文瘋傳港孩「英文名」 迷因背後旨在諷刺港媽育兒方式
飲食
22小時前
溫柳媚罕談47年前車禍展開地獄人生 曾為醫藥費窮途末路破產 昔日轟舊愛何守信爛滾
溫柳媚罕談47年前車禍展開地獄人生 曾為醫藥費窮途末路破產 昔日轟舊愛何守信爛滾
影視圈
9小時前
新皇崗口岸擬設7條專營巴士線 來往葵芳、啟德、屯門等地 「一地兩檢」安排下舊皇巴將停運
新皇崗口岸擬設7條專營巴士線 來往葵芳、啟德、屯門等地 「一地兩檢」安排下舊皇巴將停運
生活百科
2026-04-10 12:58 HKT
大叔港鐵青衣站每朝找獵物 疑扮拍卡跟人尾入閘逃票 乘客睇唔過眼拍片直擊｜Juicy叮
大叔港鐵青衣站每朝找獵物 疑扮拍卡跟人尾入閘逃票 乘客睇唔過眼拍片直擊｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
喪禮變捉姦現場 正印小三意外「相認」互毆 連棺材蓋也被推開露出遺體
喪禮變捉姦現場 正印小三意外「相認」互毆 連棺材蓋也被推開露出遺體
趣聞熱話
3小時前
李家鼎家事令楊思琦言論再受關注？曾爆李家關係惡劣：係咁樣打豪仔 網民為思琦妹平反
李家鼎家事令楊思琦言論再受關注？曾爆李家關係惡劣：係咁樣打豪仔 網民為思琦妹平反
影視圈
2026-04-10 17:00 HKT