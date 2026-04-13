Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

乘風2026丨陳凱琳痙攣式抽搐唱《雨愛》 「魔音」唱腔洗腦 表情肉緊惹網民嘲似生仔

影視圈
更新時間：12:00 2026-04-13 HKT
發佈時間：12:00 2026-04-13 HKT

內地綜藝節目《乘風2026》（浪姐7）本季唯一的香港代表陳凱琳，日前在初舞台上，獻唱了美國歌手Meghan Trainor的輕快英文歌《Me Too》，雖然贏盡口碑，卻在評分上慘敗。在新一輪演出，陳凱琳聯同李心潔、謝楠、徐潔兒合唱楊丞琳的歌曲《雨愛》，陳凱琳憑藉其極具個人特色的「洗腦式唱腔」，再次引起網民熱議。

陳凱琳老一輩唱腔

陳凱琳在演唱《雨愛》的表演中全情投入，七情上面，當日穿上白色仙氣長裙的陳凱琳單手拎咪，時而閉眼皺眉，時而激情演繹，表情顯得相當「肉緊」，似乎將歌曲中的悲傷情緒徹底釋放。陳凱琳極富感染力的沉浸式表演，在Threads上被網民嫌棄過份誇張，更認為唱腔「老土」：「老一輩的唱腔」、「上一輩嘅唱法，咩事」、「汪明荃唱那些年嘅感覺」等。

相關閱讀：乘風2026丨傳陳凱琳酬勞僅28萬？人氣上升被封「迪麗熱巴2.0」 網民威脅若現一情況會罷睇

陳凱琳個人風格強烈

不少網民對陳凱琳的獨特唱腔有意見，直指其演繹方式非常「洗腦」，尤其在咬字和尾音的處理，帶有強烈的個人風格，讓人一聽難忘：「Loop完個post之後，依家成個腦都係陳凱琳唱呢段，救命」、「聽完會粉身碎骨」、「有啲字好啜核，仲有啲尾音唔知點解可以咁chur」、「點解可以咁難聽」。

相關閱讀：陳凱琳成《乘風2026》唯一港星 老公鄭嘉穎曾玩《披荊斬棘3》表現差 傳捱到要求醫？

又有網民認為陳凱琳唱到似生仔：「好用力，但係生BB個陣可能都係咁唱」，也有網民覺得陳凱琳的聲音有記憶點，甚至形容為「痙攣式的抽搐唱腔及表情」、「佢真係好有表演慾」。但有網民狠批其唱功「全憑感情，毫無技巧」、「佢好似有練過學過，但掌握唔到呼吸聲之大」，更建議陳凱琳：「佢應該叫老公教返兩句」。

陳凱琳傳低酬勞參賽

雖然陳凱琳唱《雨愛》表現未獲網民喜愛，但她與李心潔、謝楠、徐潔兒今次的合作演出，該組表演獲得878分的高分。而陳凱琳亮相節目傳出僅收28萬人民幣酬勞，卻為她帶來水漲船高的人氣，甜美樣兒被內地網民封為「迪麗熱巴接班人」。

相關閱讀：陳凱琳吊帶裝跳唱出戰《乘風2026》初舞台 內地人氣低致大比數落敗？ 被質疑似陪跑

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
奇案解密︱深圳龍崗舞王俱樂部大火44死包括5港人 無牌經營十米窄道成催命符？
奇案解密︱深圳龍崗舞王俱樂部大火44死包括5港人 無牌經營十米窄道成催命符？
奇聞趣事
2026-04-12 07:30 HKT
假如今日有100萬 你會買甚麼？ 莊太量：60%資產押注4隻藍籌｜百萬倉
莊太量授年輕人理財之道 退休「老本」有數計 投資首選四大藍籌｜百萬倉
投資理財
8小時前
炎明熹透視晚裝驚現「下身真空」 網民驚呼「似冇着」 21歲大個女撞樣前TVB花旦？
炎明熹透視晚裝驚現「下身真空」   網民驚呼「似冇着」  21歲大個女撞樣前TVB花旦？
影視圈
20小時前
星島申訴王 | 涉騙財騙色 受害者近半百 前度女友 聲討超級軟飯男
05:40
星島申訴王 | 涉騙財騙色 受害者近半百 前度女友 聲討超級軟飯男
提防騙子
7小時前
60歲劉嘉玲現身北京容貌大變？一部位被指截然不同「就不自然」 突然變大「太顯眼了」
60歲劉嘉玲現身北京容貌大變？一部位被指截然不同「就不自然」  突然變大「太顯眼了」
影視圈
5小時前
賭王何鴻燊女兒何超蕸安詳辭世 揭長年苦戰乳癌 養和醫院度過最後時光丨獨家
01:33
賭王何鴻燊女兒何超蕸安詳辭世 揭長年苦戰乳癌 養和醫院度過最後時光丨獨家
影視圈
23小時前
清明回鄉拜山獲祖先庇佑？ 買六合彩電腦飛中三獎贏7萬元 幸運兒曬獎金爆幸運投注站地點｜Juicy叮
清明回鄉拜山獲祖先庇佑？ 買六合彩電腦飛中三獎贏7萬元 幸運兒曬獎金爆幸運投注站地點｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
茶記歎下午茶不夠1小時被趕走？港客怒斥「離曬大譜」 網民1原因撐餐廳：你揀呢個時間入去...
茶記歎下午茶不夠1小時被趕走？港客怒斥「離曬大譜」 網民1原因撐餐廳：你揀呢個時間入去...
飲食
21小時前
路透社
02:02
伊朗局勢｜美中央司令部：4月13日起封鎖所有進出伊朗港口海上交通 伊朗斥「荒唐可笑」
即時國際
8小時前
伊朗局勢｜美中央司令部：周一起封鎖伊朗港口 伊朗總統稱願達成「平衡且公平」協議｜持續更新
02:02
伊朗局勢｜美中央司令部：周一起封鎖伊朗港口 伊朗總統稱願達成「平衡且公平」協議｜持續更新
即時國際
8小時前