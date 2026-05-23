陳凱琳複式豪宅曝光 巨型雲石餐桌低調奢華 寬敞客廳配巨型落地玻璃採光極佳

陳凱琳到內地參加綜藝節目《乘風2026》，儘管工作行程緊密，但對家庭的關愛絲毫不減。近日她在社交平台發布一段短片，分享自己從長沙工作結束後，趕回香港與家人朋友短聚的溫馨時光。影片中，除了展現她對三個兒子的無限思念外，更意外令她與丈夫鄭嘉穎所居住的複式豪宅內部曝光，其寬敞的空間、充滿藝術感的設計，以及為孩子們精心打造的成長環境，引起網上熱議。

陳凱琳家居布置暖系溫馨

影片中，陳凱琳坦言雖然每日挑戰極限，身心俱疲，但心中最掛念的始終是家中的三個寶貝兒子。因此，工作一結束，她便歸心似箭地返回香港。鏡頭一轉，首先映入眼簾的是豪宅的客飯廳。整個空間以溫暖的米白色和原木色系為主調，營造出簡約而高雅的現代風格。客廳擺放著一組寬大的淺色布藝沙發，旁邊牆身掛著數個猶如金色太陽花般的立體裝飾，與角落一盞設計獨特的金色鳳梨造型檯燈互相輝映，在柔和的燈光下，為家居增添了濃厚的藝術氣息。

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陳凱琳豪宅放置巨型大理石餐桌

最讓網友驚嘆的，莫過於飯廳的設計。一張巨大的純白色大理石圓形餐桌擺放在中央，不僅是全家用餐的地方，更是陳凱琳與朋友們相聚的歡樂天地。餐桌後方是一整面玻璃飾櫃，裡面井然有序地陳列著各式獎座、收藏品以及家庭照片，記錄了這一家人的光輝時刻與幸福點滴。然而，在飾櫃旁的另一面牆，卻掛滿了孩子們天馬行空的塗鴉畫作，形成一面繽紛多彩的「家庭藝術牆」。這些充滿童趣的作品，與豪宅的奢華裝潢，形成一種溫馨又獨特的對比。

陳凱琳注重囝囝學習環境

除了空間佈局，影片的細節之處也透露陳凱琳作為母親的細心，與對孩子教育的重視。當兒子們使用平板電腦時，可見他們無論是在大理石餐桌上，還是在客廳柔軟的地毯上，都能找到舒適的學習角落。客廳一角甚至還擺放著一隻比小朋友還高的巨型泰迪熊，為這個家增添了不少童話色彩。

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