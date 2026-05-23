石修新抱林佑蔚於停車場性感熱舞 Y2K造型大晒火辣身材 動作過大胸前疑走光

石修的兒子陳宇琛（Sam）與太太林佑蔚（Camille）2017年結婚，育有一女，相當恩愛。曾任有線電視主播的林佑蔚不但樣貌甜美，更擁有火辣身材。昨日（23日），她在IG分享了一段性感熱舞影片，隨即引起網民討論。片中，林佑蔚身處停車場，以一身極具Y2K風格的打扮示人，上半身僅穿著一件碎花比堅尼上衣，外面搭配灰色針織短版罩衫，大方展露纖細的腰部線條；下身則穿上黑色寬鬆長褲，腰間的星形鏈條和紅色綁帶更添幾分性感，造型相當搶眼。

林佑蔚舞姿純熟有力自信爆燈

隨著強勁的音樂節拍，林佑蔚大騷舞技，動作流暢有力，充滿自信。有網民質疑林佑蔚似乎因動作太大，胸前疑似微微走光，但看來她沒有察覺。她時而扭腰擺臀，時而撥弄秀髮，每一個舞步都散發著野性美。尤其是一些身體擺動和性感的M字腿甫士，更是將她的好身材表露無遺，女人味十足，完全不輸專業舞者。影片最後她對著鏡頭擺出勝利手勢，甜美的笑容與火辣的舞姿形成強烈對比，魅力爆燈。

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林佑蔚轉型成KOL 童年曾受虐

曾任職有線主播的林佑蔚，近年成功轉型為KOL，經常在社交平台分享生活點滴與時尚穿搭，吸引不少網民關注。除了亮麗的外表，林佑蔚更擁有一顆堅強的心；她曾勇敢公開在原生家庭受虐、為家人還債的過去，藉此鼓勵同路人。如今看她在鏡頭前自信熱舞、展現健康性感的美態，證明她已活出真我，散發滿滿的正能量。不少網民看過影片後，都大讚她「有型又性感」、「充滿自信美」，紛紛為這位堅強又美麗的石修新抱送上支持。

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