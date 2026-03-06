Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

石修新抱林佑蔚爭1cm就走光  超短高衩旗袍抬腿洩春光  表情嫵媚極度誘惑

影視圈
更新時間：18:30 2026-03-06 HKT
發佈時間：18:30 2026-03-06 HKT

TVB「老牌型佬」石修的兒子陳宇琛，2017年與前有線電視主播林佑蔚（Camille）結婚，兩人婚後育有可愛女兒陳翎（Luna），一家三口生活幸福美滿。近年轉型為KOL的林佑蔚，不時在社交平台分享生活，更因其大膽性感的穿衣風格而備受關注。

林佑蔚極性感派福利

為慶祝元宵佳節，林佑蔚再度於IG向粉絲大派福利，上載了一段性感熱舞影片。影片中，林佑蔚化上精緻妝容，水汪汪的大眼配上甜美笑容，顏值時刻在線，對著鏡頭頻頻做出誘惑表情，電力十足。

相關閱讀：石修新抱低胸再挑戰性感尺度！萬聖節「穿窿」女僕裝火辣誘人 被踢爆慳家式晒身材

林佑蔚穿開衩短旗袍幾乎走光

影片開頭，她先穿上一套淺藍色無袖貼身唐裝，配上一條黑色超短裙，隨著音樂扭動身體，做出多個可愛又性感的手部動作。其後，她換上另一套更為火辣的戰衣——一件裙擺極短的開衩綠色旗袍。換上旗袍的她舞步更加大膽，不僅做出嫵媚的「貓爪」手勢，更在一個轉身後做出大動作抬腿，裙擺隨之揚起，游走在走光邊緣，畫面極其誘人，讓一眾網民眼睛大吃冰淇淋，紛紛留言大讚「爭1cm就走光」、「極度誘惑」、「太辣了！」

相關閱讀：石修新抱林佑蔚穿內褲配透視上衣趴梳化趷籮賀中秋 前主播姿態撩人變18禁艷照

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
茶樓飲茶收完「茶位費」再收「滾水費」？ 食客結帳不解 引網民熱議因為咁樣計...
茶樓飲茶收完「茶位費」再收「滾水費」？ 食客結帳不解 引網民猜測「咁樣計」...
飲食
2026-03-05 16:51 HKT
5大最潮濕屋苑!? 電器店抽濕機銷售數據揭秘 杏花邨、大埔富蝶邨上榜 第一位「斷層式」領先 居民有同感：畀水浸住咁
5大最潮濕屋苑!? 電器店抽濕機銷售數據揭秘 將軍澳日出康城、大埔富蝶邨上榜 第一位「斷層式」領先 居民有同感：畀水浸住咁
生活百科
2026-03-05 11:32 HKT
宏福苑大火｜消防員何偉豪離世百日 未婚妻Kiki發文剖白 淚訴未能忘懷：未同你講到「再見」
01:01
宏福苑大火｜消防員何偉豪離世百日 未婚妻Kiki發文剖白 淚訴未能忘懷：未同你講到「再見」
社會
4小時前
東張西望｜港女嫁內地男泣訴遭騙婚 夫攞身份證後拒養妻活兒爆大鑊：個仔唔係我嘅
東張西望｜港女嫁內地男泣訴遭騙婚 夫攞身份證後拒養妻活兒爆大鑊：個仔唔係我嘅
影視圈
21小時前
同居一年見真章 港女力數男友零家務貢獻 食宵夜後竟然咁樣撻落床 網民嘲極品：懶到出汁｜Juicy叮
同居一年見真章 港女力數男友零家務貢獻 食宵夜後竟然咁樣撻落床 網民嘲極品：懶到出汁｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
「最前衛港姐冠軍」退圈35年罕現身  66歲竟滲少女味雍容華貴  同場前TVB主播被比下去？
「最前衛港姐冠軍」退圈35年罕現身  66歲竟滲少女味雍容華貴  同場前TVB主播被比下去？
影視圈
10小時前
37歲「豪放港姐」宣布再度懷孕  穿比堅尼騷22周孕肚畫面火辣  手腳仍纖瘦得天獨厚  
37歲「豪放港姐」宣布再度懷孕  穿比堅尼騷22周孕肚畫面火辣  手腳仍纖瘦得天獨厚  
影視圈
4小時前
馬會行政總裁應家柏（右）代表馬會於2024/25 年度公益金週年頒獎典禮上接受由公益金會長李林麗嬋（左）頒贈的「公益慈善夥伴大獎」。
繞場一週｜公益慈善夥伴大獎
社會資訊
2026-03-05 11:15 HKT
上水舊校改建簡約公屋獲港人大讚 列3大優點 樓底高/空氣好：住到死都制！
上水舊校改建簡約公屋獲港人大讚 列3大優點 樓底高/空氣好：住到死都制！
生活百科
2026-03-05 14:59 HKT
港人移英︱內政部公佈永居英語要求B2詳情 新規2027年3月26日生效惟未提BNO
01:15
港人移英︱內政部公佈永居英語要求B2詳情 新規2027年3月26日生效惟未提BNO
即時國際
2小時前