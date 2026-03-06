石修新抱林佑蔚爭1cm就走光  超短高衩旗袍抬腿洩春光  表情嫵媚極度誘惑

TVB「老牌型佬」石修的兒子陳宇琛，2017年與前有線電視主播林佑蔚（Camille）結婚，兩人婚後育有可愛女兒陳翎（Luna），一家三口生活幸福美滿。近年轉型為KOL的林佑蔚，不時在社交平台分享生活，更因其大膽性感的穿衣風格而備受關注。

林佑蔚極性感派福利

為慶祝元宵佳節，林佑蔚再度於IG向粉絲大派福利，上載了一段性感熱舞影片。影片中，林佑蔚化上精緻妝容，水汪汪的大眼配上甜美笑容，顏值時刻在線，對著鏡頭頻頻做出誘惑表情，電力十足。

林佑蔚穿開衩短旗袍幾乎走光

影片開頭，她先穿上一套淺藍色無袖貼身唐裝，配上一條黑色超短裙，隨著音樂扭動身體，做出多個可愛又性感的手部動作。其後，她換上另一套更為火辣的戰衣——一件裙擺極短的開衩綠色旗袍。換上旗袍的她舞步更加大膽，不僅做出嫵媚的「貓爪」手勢，更在一個轉身後做出大動作抬腿，裙擺隨之揚起，游走在走光邊緣，畫面極其誘人，讓一眾網民眼睛大吃冰淇淋，紛紛留言大讚「爭1cm就走光」、「極度誘惑」、「太辣了！」

