石修聽覺永久受損聽力暴跌剩六成 揭年輕時壞習慣惹禍 豪花5萬訂造「隱形助聽器」襯衫

昨晚（18日）播出的新一集TVB 節目《一周星星》，請來米雪、石修及阮兆祥做嘉賓，石修雙耳佩戴了助聽器，引起網民關注。現年78歲的石修，聽力出問題多時，早在2021年疫情期間，石修在一次登台演出時，突然驚覺自己無法清晰聽見現場的聲音及音樂。察覺不妥後他立刻求醫，經過專科醫生詳細檢查，遺憾地證實其聽力已經嚴重受損，僅剩下約六成的聽力。

石修聽力受損原因曝光

石修曾透露，聽力大幅退化原來與他年輕時極度熱愛音樂有關。當年他不僅經常戴著耳機聽音樂，更長時間吹奏色士風及打鼓。在長期處於高分貝環境的日積月累下，對耳朵造成了不可逆轉的傷害。石修坦言，當年有不少朋友曾苦勸他要好好保護聽覺，但他卻未有理會，如今深感後悔，目前只能依靠助聽器來維持正常的演藝工作與日常生活。

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石修花5萬訂造「隱形助聽器」襯衫

雖然聽力受損，但無阻石修有型示人。他為了在鏡頭前保持完美的男神形象，同時不影響演藝工作，他特意花費超過5萬元，配備了一對頂級的「隱形式助聽器」。這款昂貴的助聽器來頭不小，是完全依照石修的耳蝸形狀進行專屬倒模及特別訂造的。因為體積極為纖巧迷你，戴上後若不仔細近看，幾乎完全察覺不到，而且更附帶先進的降噪功能，非常適合輕度至中度聽力受損的人士。一向走在潮流尖端的石修，更將助聽器變成時尚配件，他曾笑言自己擁有多套不同款式和顏色的助聽器，會根據出席的場合及當日的服裝來進行「Mix & Match」，將危機化為轉機，盡顯不老男神的型格風範！

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