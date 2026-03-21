石修新抱林佑蔚挑戰視覺極限 高衩泳褲「絕對領域」盡現引遐想 S曲線噴血身材提早為眼球消暑

石修兒子陳宇琛（Sam）前有線電視主播林佑蔚 （Camille） 婚後育有女兒陳翎（Luna），雖然林佑蔚有一個悲慘童年，她自覺似是為了修補家庭關係而出生，所以一直努力讓自己愛的人快樂，犧牲幸福、夢想和健康，甚至幫家人償還債務，受盡身心虐待，曾一度令她抗拒生育，幸好女兒的到來醫治了她的傷口。

林佑蔚急不及待晒泳衣為眼球消暑

深得老公陳宇琛、老爺石修和奶奶疼錫的林佑蔚，一直做自己喜愛做的事， 成為人妻及媽媽後，仍然毫不吝嗇地騷誘人身材，而且尺度越趨激烈，不時上傳性感泳衣照，泳衣的設計，更是「少布到不得了」，甚至徘徊走光邊緣，作風非常大膽。雖然近日天氣乍暖還寒，但林佑蔚已經急不及待晒泳衣照，搶先為眼球消暑。

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林佑蔚環保泳衣未有影響可觀性

林佑蔚日前在IG貼上紫色三點泳衣相並說：「真是精彩的一周，希望能有工作或度假旅行的好心情。」雖然林佑蔚的泳衣曾在去年「亮相」，不過依然未有影響可觀性，掛頸式的設計加上胸前有多條幼細的綁帶環繞在腰間和背部，創造出層次感和鏤空效果，下身高衩剪裁的泳褲才是重點，兩側由幼細的帶子組成，褲頭繫帶位置拉得較高，「絕對領域」呈現極高的誘惑力與視覺美感。

林佑蔚尺度之大更是令人咋舌

身形更見FIT爆的林佑蔚，在池邊的躺椅上擺出不同的甫士，其中一張見到她嫵媚側臥，用手肘支撐著上半身，身體舒展，完美地展現了S形曲線，散發出慵懶而迷人的氣質，尺度之大更是令人咋舌。林佑蔚曾表示：「對我而言，這不僅是比基尼照，更是我個人對自己關愛、療癒和成長的慶祝。我感恩我的健康、我的身體、我的心靈、我的光芒，以及我與生俱來的和諧狀態。」

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