ViuTV COURT!丨阿正化身冷面Madam罕有正經 網民：睇唔慣 嚴肅審問Sica甩喜感

由MakerVille出品、銀河映像製作的ViuTV原創律政劇《COURT!》自5月18日晚上9時30分首播以來，在網上掀起熱話！劇集幕後陣容堪稱「神級」，由銀河映像班底游乃海、朱淑儀監製，吳家偉執導，更採用破格的單元形式，以同一酒店內不同房間發生的三個獨立故事貫穿全劇12集。昨晚（22日）播出的第五集正式進入單元二「失竊案」，其中最令觀眾驚喜的，絕對是向來以搞笑見稱的商台DJ黃正宜（阿正）罕有收起笑臉，化身不苟言笑、氣場逼人的刑事偵緝隊警員蔡欣欣。她以冷靜強硬的姿態調查酒店12萬現金失竊案，凌厲眼神配合極具壓迫感的對白，成功營造出高度緊張的審訊氛圍，Madam氣場震懾觀眾，演技令人眼前一亮。

阿正、Sica合作火花勁

於《COURT!》中與阿正上演對手戲的，正是飾演追星族疑犯何美儀的何洛瑤（Sica）。Sica因涉嫌偷竊被帶返警署，面對阿正拍枱警告「分分鐘坐十年」的連環嚴肅質問，她不但沒有退縮，反而大擺惡女姿態，反白眼兼高分貝囂張挑釁：「你講咩呀？！你夠料就charge我囉！」雙方的對罵場面，不少網民都讚火花十足。

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阿正罕有正經 網民笑指唔慣

這場破格的審問戲昨晚在網上引發熱烈討論，大批網民紛紛洗版留言大讚兩人演技大爆發：「阿正咁正經勁唔慣」、「阿正唔笑唔似阿正」、「估唔到阿正正經起上嚟幾氣勢」、「Sica演巴辣妹真係入骨」。隨著案件抽絲剝繭，第六集預告揭示警方將拘捕南亞裔疑犯阿藍，而被封「ViuTV一哥」的強尼飾演的法援關律師即將登場為死不認罪的被告辯護，加上陳湛文友情客串大律師，法庭戲份蓄勢待發。網民早已急不及待留言：「萬能嘅強尼今次做律師又可以展現口才」，這部擁有神級幕後班底加持的破格劇集，接下來充滿疑點的法庭交鋒必將掀起另一波高潮，網民都十分關注劇情發展。

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