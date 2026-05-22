郭羨妮近照獲讚超凍齡！TVB重播《無名天使3D》 三大港姐親拍打戲 網民：紅得有理

51歲港姐冠軍郭羨妮（Sonija）日前在IG分享一張自拍照，保養得宜的肌膚與氣質引來大批網民留言激讚她超級凍齡。巧合的是，適逢 TVB 近期於深夜時段重播由郭羨妮、佘詩曼、楊思琦、譚耀文及洪天明等人主演的經典劇集《無名天使3D》，三位女主角當年的巔峰顏值與拼命演出，瞬間成為Threads熱話！

三大港姐化身最美特警賞心悅目

《無名天使3D》是TVB千禧年代的經典動作劇之一，最大賣點莫過於由三位香港小姐出身的花旦——郭羨妮、佘詩曼及楊思琦擔正做女主角。當年三人以型格的特警造型示人，不少網民在深夜重溫時紛紛感嘆，三位女主角本來就天生麗質，即使穿上硬朗的警服或戰術裝備，依然難掩星味，大讚畫面極度賞心悅目。

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郭羨妮親身上陣挑戰車頂打戲

除了三位女主角於劇中的美貌掀討論，劇中連場激烈的動作打戲亦是網民討論的焦點。近日網民留意到劇中一場驚險的車頂打戲，在Threads tag郭羨妮問道：「親自上場定替身？」郭羨妮親自回應網民表示：「親自上㗎！」證實該場高難度動作戲是親身上陣。這番回應讓不少劇迷大感驚訝，直呼女神不僅有外貌，更有真功夫與膽識。

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佘詩曼堅持親自上陣

其實，關於《無名天使3D》的拍攝點滴，視后佘詩曼早前在TVB節目《一周星星》中亦曾分享過箇中辛酸。向來在圈中以「捱得」見稱的佘詩曼坦言，當年拍攝該劇的過程非常辛苦，而即使劇組在現場已經安排了專業替身，但她為了挑戰自己，加上導演要求要拍到她的樣子，不少打鬥場面都是親自上陣。

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網民大讚三位女主角紅得有理

隨著《無名天使3D》重播與幕後辛酸史曝光，不少網民對這三位花旦都表示敬佩。網民紛紛留言表示，郭羨妮、佘詩曼與楊思琦明明都是選美出身，大可舒舒服服地扮靚靚上鏡拍文戲，但她們卻不怕受傷、不怕辛苦，展現出極專業的演員道德。不少留言直指：「以前啲演員真係好搏」、「唔係打女出身，又打得幾好睇」、「生得靚仲肯捱，紅係應該嘅」、「公司給資源也要藝人懂珍惜」、「紅得有理」、「幕後設計的動作也很適合她們」。