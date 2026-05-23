MBC《21世紀大君夫人》「辱韓」歷史爭議持續 邊佑錫登基戲遭刪 Disney+等平台急改畫面

由韓星IU（李知恩）與邊佑錫攜手主演的 MBC 話題金土劇《21世紀大君夫人》，雖然收視率屢創新高，但近日卻深陷「歪曲歷史」的輿論中。面對韓國網民猛烈抨擊，韓國 MBC 電視台昨日（22日）宣布正式刪除劇中引發軒然大波的邊佑錫登基場面，並透露獨家線上看的Disney+等串流平台的版本也會修改：「只是要將修改版本反映到各個平台，可能還需要數天時間。」

邊佑錫「登基畫面」涉矮化韓國？

《21世紀大君夫人》開播以來話題不斷，但劇中邊佑錫飾演的「理安大君」登基成為自主國皇帝的重頭戲，卻遭韓國網民捉出嚴重歷史考證失誤。劇中理安大君身為皇帝，卻配戴藩屬國等級的「九旒冕冠」（應為皇帝規格的十二旒），且百官朝拜時高呼的是附庸國的「千歲」，而非皇帝專用的「萬歲」。

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MBC、Disney+緊急作出修改

這段涉嫌「矮化韓國」的畫面播出後，隨即在各大論壇引爆怒火。為平息眾怒，MBC 電視台於昨日（22日）發表聲明，確認將全面刪除該爭議場面；負責全球發行的線上串流平台 Disney+ 以及韓國本土平台 Wave，也已緊急對爭議畫面的台詞進行消音及修改字幕處理，試圖為事件「止血」。

IU粉絲見面會哽咽深鞠躬

爭議越演越烈，甚至波及演員本人。女主角 IU 日前出席生日粉絲見面會時，難掩失落情緒，在台上哽咽落淚並向粉絲作 90 度鞠躬致歉：「如果大家對這部作品感到失望，這都是我的責任。」隨後，邊佑錫、導演朴俊和及編劇也相繼發表公開信向大眾謝罪。

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歷史名師崔泰星心痛發聲

值得注意的是，事件發生之初曾嚴厲發文批評劇組的韓國知名歷史講師崔泰星，在看到演員們承受巨大壓力後，態度軟化並發文致歉。崔泰星坦言：「看到 IU 落淚的模樣，以及邊佑錫演員親筆信的內容，我感到非常心痛。」他解釋，當初發文是希望業界能建立完善的歷史考證制度，而非將矛頭指向演員。他更直言，有時候連專業人士也會混淆歷史用語，要求演員必須完全理解這些深奧的歷史背景，確實過於苛刻。

《21世紀大君夫人》官方快閃店急縮短營運期

《21世紀大君夫人》的歷史風波不僅影響了線上評價，實體活動也遭受重創。劇組原定於 5 月 19 日至 28 日舉辦為期 10 天的官方紀念品快閃店（Pop-up Store），日前突然無預警宣布縮短檔期至 7 天。周邊商品販售僅開放至 23 日，而 24 日至 25 日則全面停止販售，僅保留空間供粉絲拍照打卡，令不少已預約前往的粉絲感到錯愕。

儘管風波不斷，《21世紀大君夫人》憑藉 IU 與邊佑錫的超強號召力，在 Disney+ 平台上依然穩居收看排行榜前列。劇組此次大動作刪減畫面與道歉，能否成功挽回韓國觀眾的心，仍有待觀察。