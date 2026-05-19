21世紀大君夫人｜導演朴俊和攬晒上身低頭認錯 替邊佑錫「矮化韓國」風波護航 力挺IU表演立體

由歌手IU（李知恩）、邊佑錫主演的話題韓劇《21世紀大君夫人》上周六播畢，收視雖然再創新高收13.8%，但口碑極差，邊佑錫登基的劇情更陷入「矮化韓國」的政治風波。劇集由曾執導《金秘書為何那樣》的朴俊和導演，近日他接受終映採訪，向記者表達歉意外，自言沒有辯解的餘地。

導演朴俊和今午現身

日前IU、邊佑錫都先後為政治爭議道歉，作為導演的朴俊和被指為最應負責的人，因此他今日下午接受傳媒的終映訪問。開始前，朴俊和站立表示：「這部劇拍攝結束後，我曾在MBC接受訪問，當時我說，希望所有觀看這部劇的人都能感到幸福與療癒。但如今卻不得不安排這樣令人不舒服的場合，比起療癒，反而帶來了讓人感到抱歉的情況，我沒有任何辯解餘地。」之後他低頭致歉。

導演朴俊和今日受訪為《21世紀大君夫人》的爭議道歉。

朴俊和又向演員們道歉，並指他們不需要為劇集爭議道致歉。

朴俊和向IＵ、邊佑錫致歉

朴俊和再向一眾演員道歉，遺憾表示：「除了對演員們感到抱歉之外，沒有別的想法。我想給觀眾帶來心動和快樂。（演員們）也為此付出了很多努力，他們是非常認真、一起努力的夥伴，但因為歷史解讀的問題，以及我在表達上的不成熟，他們不得不做出本不該做的道歉，還受到了傷害。」儘管作品創下自身最高收視率，並以MBC歷代金土連續劇第3名的成績收官，卻仍陷入爭議之中。對此他稱：「在播出最後一集、大家互相說辛苦了的那個時刻，我腦裏只想着抱歉。在爭議發生的情況下，我沒能照顧到的地方，讓我感到抱歉。」

邊佑錫、IU主演的《21世紀大君夫人》製作費被指高達300億韓圜（約1.56億港元），但口碑極差。

日前，IU和邊佑錫都為劇集捲入政治風波致歉。

朴俊和力挺新人編劇

對於新人編劇劉志媛的創作意圖，朴俊和則說：「編劇對朝鮮有很深的熱愛，並努力想在其中描寫自己想呈現的王室羅曼史。如果朝鮮王朝能夠以沒有朝鮮戰爭，或日軍強佔期那樣痛苦記憶的形式延續下去，會是甚麼樣子？她想在這個背景下描繪王室大君與平民之間的羅曼史。」 他也後悔地表示：「儘管如此，現在回頭看，關於設定的資訊似乎還是不夠完整。如果當初能更早、更親切地向觀眾說明設定就好了。」

尾二一集，邊佑錫登基的禮冠軍被轟「矮化韓國」。

劇中朝臣高呼「千歲」非「萬歲」同樣惹爭議。

邊佑錫的演技亦遭狠批，導演朴俊和亦維護他稱他已付出很大努力。

視后IU被踩

除了歷史爭議，演員的演技都備受批評，就連去年的青龍獎視后得主IU都被批演技差，朴俊和解釋：「自己曾這樣指導IU，希望這個角色不要只呈現出強勢的一面，而是能同時展現出一種微妙的笨拙感，以及忠實追隨慾望的樣子。我認為IU前期的表演為這部劇注入了很大的力量，她很好地中和了那些可能讓人覺得過於強勢的部分。拍攝時我尤其常常笑出來，是因為我感覺IU的表演比我所描繪的還要立體。」

邊佑錫「戲屎」？

對於邊佑錫遭網民群起狠批「戲屎」，朴俊和直言：「邊佑錫真的付出了很多努力。拍攝時他也一直想在自己的表演中追求多樣性。他一邊不安，一邊持續思考。邊佑錫本身的氣質、眼神的深度，以及在注視時能感受到的悲傷感都很明顯。雖然不能說他在劇中是完美的，但他為了把悲傷融入其中付出了很多努力，希望這些部分能夠得到認可。」