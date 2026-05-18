21世紀大君夫人丨IU兩度為劇集陷政治爭議道歉 邊佑錫發文認錯 演技受質疑兼被諷撞樣王祖藍？

由《苦盡柑來遇見你》IU（李知恩）與《背著善宰跑》邊佑錫共同主演的MBC人氣韓劇《21世紀大君夫人》，自播出以來收視有升冇跌，劇集近日迎來大結局。《21世紀大君夫人》以「假想21世紀君主立憲制的大韓民國」為獨特背景，開播以來話題不斷，但日前播出的內容中，卻因出現疑似中國禮制的儀式畫面，以及群臣高喊「千歲」等設定，引發韓國觀眾強烈不滿，痛批劇組「扭曲歷史」、「矮化國家地位」，兩位主角IU及邊佑錫今日（18日）先後在IG為爭議道歉。

IU兩度為《21世紀大君夫人》道歉

女主角IU在前日（16日）正日生日兼《21世紀大君夫人》播畢當晚，在戲院包場與粉絲觀看大結局時，忍不住眼眶泛紅，90度鞠躬向大眾道歉。IU今日再在IG發長文道歉，坦言：「對於大家所指出的電視劇中各種歷史考證問題，我在沒有進行更深入思考的情況下就參與了演出，對此我沒有任何藉口，深刻反省並向大家道歉。」

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邊佑錫被指撞樣薑餅人

被網民指撞樣薑餅人及王祖藍的邊佑錫，今日在IG發長文道歉：「我一直擔心自己的言論是否會造成進一步的傷害，對此充滿了憂慮與擔心。對於因為這部作品而感到不適與擔憂的各位，我懷著沉重的心情寫下這段文字。」

邊佑錫表示透過觀眾的反饋進行了反省與檢討：「在作品拍攝與演出的過程中，我對於作品中所蘊含的歷史脈絡與意義，以及這些內容會如何被觀眾們接收，缺乏足夠的深思熟慮。」邊佑錫從中體會到身為演員，除要專注演技外，更需要對作品所傳達的訊息與背景脈絡負起更大責任：「未來，我會努力成為一名以更加謹慎、深入的態度來對待作品的演員。對不起！」

《21世紀大君夫人》收視與口碑兩極

《21世紀大君夫人》在爭議聲中以最終13.8%收視率收官，強勢橫掃同時段收視冠軍。劇中「大君夫婦」最終選擇自廢王位、回歸平民生活的甜蜜反轉結局，成功安慰不少死忠劇迷的心。但因「歷史扭曲風波」導致電視台不僅緊急將重播與串流平台（OTT）上的爭議音檔進行消音處理，製作組也火速發表道歉聲明，盼平息眾怒。

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IU今日（18日）在IG發文道歉中譯原文內容如下：

大家好。我是《21世紀大君夫人》中飾演「成熙周」的 IU。

過去幾天裡，我仔細閱讀了許多觀眾留下的每一句話。作為作品的主演，沒能展現出負責任的態度，似乎讓大家感到非常失望，對此我深感抱歉，此刻的心情依然十分沉重。

對於大家所指出的電視劇中各種歷史考證問題，我在沒有進行更深入思考的情況下就參與了演出，對此我沒有任何藉口，深刻反省並向大家道歉。

這是一部建立在我們固有歷史的想像力之上，並且以展現大韓民國傳統之美為重心的作品。身為演員，理應更加謹慎地閱讀劇本並進行學習，但我卻沒能做到，對此我感到非常羞愧。沒能事先具備應有的問題意識，真的非常對不起。

感謝所有堅持觀看作品到最後，並給予不吝指教的所有人。

我會永遠銘記大家給予的寶貴批評與意見，未來會成為以更加謹慎、嚴謹的態度投入作品的IU。再次向大家致歉。

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邊佑錫今日（18日）在IG發文道歉中譯原文內容如下：

大家好，我是演員邊佑錫。

整個周末，我一直擔心自己的言論是否會造成進一步的傷害，對此充滿了憂慮與擔心。對於因為這部作品而感到不適與擔憂的各位，我懷著沉重的心情寫下這段文字。

在作品拍攝與演出的過程中，我對於作品中所蘊含的歷史脈絡與意義，以及這些內容會如何被觀眾們接收，缺乏足夠的深思熟慮。透過觀眾們的指教，我進行了深刻的自我反省。我也再次深深銘記，作為一名演員，除了演技之外，更需要以負責任的態度去仔細審視並思考作品所傳達的訊息與脈絡。

在此向大家致上最誠摯的歉意。

再次感謝這段期間喜愛《21世紀大君夫人》與「理安大君」，並給予我建議的所有人。未來，我會努力成為一名以更加謹慎、深入的態度來對待作品的演員。對不起。

邊佑錫 敬上