Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

肥媽走出摯愛猝逝陰霾 喜迎新「家庭成員」全屋充滿生氣 一原因對年齡有嚴格規限

影視圈
更新時間：20:00 2026-05-22 HKT
發佈時間：20:00 2026-05-22 HKT

72歲的「肥媽」（Maria Cordero），近年歷經人生挫折，繼2020年摯愛丈夫Rick因癌病離世後，早前再承受愛犬Barney猝逝的沉重打擊。正當外界憂心她能否承受接二連三的傷痛之際，肥媽選擇以大愛戰勝悲傷，親赴愛護動物協會，領養一隻三個月大的幼犬，為牠提供一個溫暖的家。這份化悲痛為力量的善舉，不但讓她自己慢慢走出陰霾，更感動了萬千網民，紛紛留言大讚她的暖心行為。

肥媽親赴愛協領養幼犬獲讚

近日肥媽在愛犬離世後，她留意到家中其他的狗狗因失去了同伴，而變得鬱鬱寡歡，毫無生氣，整個家彷彿死氣沉沉。為了讓「家人們」重拾活力，她決定為家庭增添一位新成員。在影片中，肥媽透露這次是她首次正式在愛護動物協會辦理領養，她致電協會查詢，第一眼看到照片，便對現在這隻黑白斑點小狗「一見鍾情」。她特別選擇只有三個月大的幼犬，是希望家中的「大哥哥大姐姐」們能更容易接納牠。

相關閱讀：肥媽遺憾悲布「家人」離世：講唔到太多嘢 曾入院照肺揭吸氧力低 天后誕照抬橋舞龍惹擔憂

肥媽家中其他愛犬重新活躍

新成員的加入，為肥媽的家帶來了全新的氣象。這隻原本名為「TUTU」的小狗，現在改名為「Money」，與家中另一隻名為「Cash」的狗狗湊成一對。Money活潑乖巧，聰明地學會聽從「坐下」的指令。肥媽欣慰地表示，自從Money到來後，不但她自己心情變好，連帶其他原本沒精打采的狗狗們，也重新活躍起來，整個家再次充滿生氣，肥媽以領養代替購買，獲得網民一致讚好。

肥媽經歷多重打擊健康亮警號

回顧過去這段日子，肥媽的狀況確實曾令無數網民深感擔憂。她先是在5月13日於社交平台，公布養育多年的愛犬Barney離世，字裡行間流露著撕心裂肺的痛楚。對於獨居的她而言，自丈夫Rick於2020年因癌病逝世後，家中的毛孩早已是她最重要的心靈寄託。Barney的離去無疑是在她傷口上撒鹽。禍不單行，在此之前，肥媽更因身體不適突然入院，肺部一度被發現「有粒嘢」，幸好最終證實為良性，但仍需服用類固醇。經歷喪偶、喪犬及健康警號的多重打擊，肥媽如今終能透過領養「Money」，重新展現笑容。

相關閱讀：肥媽登台不忘炮轟無業李泳漢：香港邊有搵唔到嘢做？ 再扯火暗寸唔做嘢「我小學都未畢業呀」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
房署突擊巡查公屋！住戶公開「家訪」親身經歷細節 「證明依家查得好嚴」
房署突擊巡查「家訪」！公屋住戶公開親身經歷細節 「證明依家查得好嚴」
生活百科
8小時前
01:41
長者生活津貼、生果金、綜援今日起出「雙糧」 一文睇清金額及發放詳情
社會
10小時前
殯葬業筍工？華人永遠墳場$35,000請主管 朝9晚5年休18日 中五畢業符合1條件即可申請
殯葬業筍工？華人永遠墳場$35,000請主管 朝9晚5年休18日 中五畢業符合1條件即可申請
生活百科
2026-05-21 17:23 HKT
信和置業於標普全球《可持續發展年鑑（中國版）2026》中，獲評為「中國企業標普全球可持續發展評估評分最佳1%」，成為房地產管理與開發行業內唯一獲得最高表彰級別的企業。
企業接軌國際可持續發展標準 信和置業穩步實踐綠色營運 將低碳理念融入社區
企業資訊
2026-05-21 17:10 HKT
政府招聘博物館助理！5天工作月薪達$2.3萬 助推非遺發展計劃 符合2條件即可應徵
政府招聘博物館助理！5天工作月薪達$2.3萬 助推非遺發展計劃 符合2條件即可應徵
生活百科
7小時前
郭富城陪妻奔喪驚傳再接噩耗 愛駒「舞林密碼」搶救無效離世 曾奪4場頭馬吸金逾1240萬
郭富城陪妻奔喪驚傳再接噩耗 愛駒「舞林密碼」搶救無效離世 曾奪4場頭馬吸金逾1240萬
影視圈
8小時前
黃百鳴被裁定內幕交易罪成立。盧江球攝
03:18
涉天馬影視內幕交易案 黃百鳴罪名成立 6月9日判刑
社會
7小時前
文苑樓奪命火警｜死者妻哭訴無力扯老伴出火海 「我身邊人都走咗 我做人冇咩意思！」
02:49
文苑樓奪命火警｜死者妻哭訴無力扯老伴出火海 「我身邊人都走咗 我做人冇咩意思！」
突發
8小時前
40歲男急性中風後腦幹死亡 捐贈多個器官救6命遺愛人間 聯合醫院設告別儀式致敬
40歲男急性中風後腦幹死亡 捐贈多個器官救6命遺愛人間 聯合醫院設告別儀式致敬
醫生教室
9小時前
中證監嚴厲處罰老虎、富途、長橋 涉非法跨境經營 依法沒收全部違法所得
中證監嚴厲處罰老虎、富途、長橋 涉非法跨境經營 依法沒收全部違法所得 富途盤前挫逾三成
股市
3小時前