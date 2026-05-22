肥媽走出摯愛猝逝陰霾 喜迎新「家庭成員」全屋充滿生氣 一原因對年齡有嚴格規限

72歲的「肥媽」（Maria Cordero），近年歷經人生挫折，繼2020年摯愛丈夫Rick因癌病離世後，早前再承受愛犬Barney猝逝的沉重打擊。正當外界憂心她能否承受接二連三的傷痛之際，肥媽選擇以大愛戰勝悲傷，親赴愛護動物協會，領養一隻三個月大的幼犬，為牠提供一個溫暖的家。這份化悲痛為力量的善舉，不但讓她自己慢慢走出陰霾，更感動了萬千網民，紛紛留言大讚她的暖心行為。

肥媽親赴愛協領養幼犬獲讚

近日肥媽在愛犬離世後，她留意到家中其他的狗狗因失去了同伴，而變得鬱鬱寡歡，毫無生氣，整個家彷彿死氣沉沉。為了讓「家人們」重拾活力，她決定為家庭增添一位新成員。在影片中，肥媽透露這次是她首次正式在愛護動物協會辦理領養，她致電協會查詢，第一眼看到照片，便對現在這隻黑白斑點小狗「一見鍾情」。她特別選擇只有三個月大的幼犬，是希望家中的「大哥哥大姐姐」們能更容易接納牠。

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肥媽家中其他愛犬重新活躍

新成員的加入，為肥媽的家帶來了全新的氣象。這隻原本名為「TUTU」的小狗，現在改名為「Money」，與家中另一隻名為「Cash」的狗狗湊成一對。Money活潑乖巧，聰明地學會聽從「坐下」的指令。肥媽欣慰地表示，自從Money到來後，不但她自己心情變好，連帶其他原本沒精打采的狗狗們，也重新活躍起來，整個家再次充滿生氣，肥媽以領養代替購買，獲得網民一致讚好。

肥媽經歷多重打擊健康亮警號

回顧過去這段日子，肥媽的狀況確實曾令無數網民深感擔憂。她先是在5月13日於社交平台，公布養育多年的愛犬Barney離世，字裡行間流露著撕心裂肺的痛楚。對於獨居的她而言，自丈夫Rick於2020年因癌病逝世後，家中的毛孩早已是她最重要的心靈寄託。Barney的離去無疑是在她傷口上撒鹽。禍不單行，在此之前，肥媽更因身體不適突然入院，肺部一度被發現「有粒嘢」，幸好最終證實為良性，但仍需服用類固醇。經歷喪偶、喪犬及健康警號的多重打擊，肥媽如今終能透過領養「Money」，重新展現笑容。

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