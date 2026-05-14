肥媽遺憾悲布「家人」離世：講唔到太多嘢 曾入院照肺揭吸氧力低 天后誕照抬橋舞龍惹擔憂

現年72歲肥媽（Maria Cordero），於昨日（13日）在社交平台公布沉痛消息，其愛犬Barney已於近日離世。肥媽一直視家中的狗狗們如親生子女，Barney的猝然離開，令她心碎欲絕，悲痛到「一時間真係講唔到太多嘢」。消息一出，大批網民及粉絲紛紛湧入留言，極度擔憂近期身體抱恙的她，能否承受此番打擊，希望她能節哀順變。

肥媽視如「家人」愛犬近日離世

肥媽在社交平台上寫道：「我...... 我...... 一時間真係講唔到太多嘢，但好遺憾要跟大家說...... Barney 昨晚就離開咗我了。」字裏行間充滿了不捨與痛苦，她坦言心情未能一時三刻平伏。從肥媽上傳的多張生活照可見，Barney由一隻可愛小狗，長大成威風凜凜的大狗，身影早已融入家中每一個角落。照片中肥媽與Barney相擁依偎，眼神盡是溫柔。對於肥媽而言，Barney絕不僅是寵物，而是陪伴她度過無數歲月的至親「家人」。肥媽在文中悲痛提到：「大家都睇住Barney出生，我諗想讓大家都知道...... Barney, I will miss your forever」。自從第二任工程師外籍老公施曉洋（Rick）於2020年因末期肺腺癌病逝後，肥媽雖然有弄孫為樂，亦不時透露掛念亡夫，而家中的愛犬便成為了她最重要的心靈寄託。她將對丈夫的思念與愛傾注在毛孩身上，如今情同家人的Barney也離她而去，無疑是撕心裂肺的痛。

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肥媽早前入院照肺驚見「有粒嘢」

事實上，網民對肥媽身體狀況的擔憂，並非無的放矢。就在近日，肥媽突然在Facebook開直播，自爆正留院並已服食安眠藥。當時她一臉疲累、心情極差，透露原本已執好行李準備出遊，卻因身體不適決定緊急入院檢查；期間更心灰意冷地表示要將所有物業賣掉，打算與黑妹等好姊妹結伴周遊列國，一度嚇窒一眾網民，以為她患上重病。其後肥媽親自解畫，指當日入院照肺時赫然發覺「有粒嘢」，心情頓時跌落谷底，幸好翌日化驗結果證實是良性，實屬不幸中的大幸。不過，她亦因咳不出痰而需要服用一星期類固醇。日前她再拍片分享近況，只見病後的她清瘦了些少，並透露現時吸氧能力較低，正積極透過跳廣場舞強身健體。

肥媽受連串打擊網民紛紛留言打氣

在近日的大埔天后寶誕巡遊活動中，肥媽曾現身參與醒獅點睛、落場舞龍及打鑼，當時看似精神不俗。沒想到她近日要面對痛失愛犬Barney的沉痛打擊，紛紛留言為她打氣：「肥媽你要撐住，保重身體最緊要」、「Barney在彩虹橋會好好的」，期盼肥媽能在親友陪伴下早日走出陰霾。

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