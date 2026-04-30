72歲肥媽身上驚現纖瘦部位 扭腰擺臀跳廣場舞氣場全開 打扮樸素完美融入街坊群

72歲的TVB藝人「肥媽」Maria Cordero，近日在社交平台上分享了一段充滿活力的影片，瞬間引起網民熱議。影片中，這位在香港、內地甚至馬來西亞擁有豪宅，身家豐厚的「隱形富婆」，並非在享受奢華的下午茶，而是樸素地出現在公園，更即興加入了一群女街坊的廣場舞行列。肥媽完全卸下明星光環，展現出驚人的親和力與年輕心態，完美地融入其中，其充滿節奏感的舞姿和燦爛的笑容，讓人幾乎忘記了她已年屆七旬，網民紛紛讚她親民貼地，完全無明星架子。

肥媽現身公園與街坊尬舞

影片開頭，肥媽正與愛犬散步，她坦言大病初癒後，身體的吸氧能力大不如前，因此決心要堅持運動，鍛鍊身體。言談間，她偶遇一群正在跳廣場舞的街坊，吸引到肥媽也跳埋一份，在旁邊有板有眼地跟著節拍舞動起來。畫面中的肥媽，身穿一件寬鬆的黑色卡通印花T恤，搭配一條黑白幾何圖案的緊身運動褲，腳上一雙厚底運動鞋，打扮時尚舒適，她的頭髮俐落地向後梳起，並戴上太陽眼鏡。當她正式加入舞群後，更是迅速進入狀態，從前後踏步、轉身、揮臂到各種扭腰擺臀的動作，都做得有模有樣，活力四射的模樣完全不輸身旁的街坊，而且網民更發現肥媽上半身份量十足，但雙腿竟然異常纖瘦，相當不科學。

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肥媽喪夫後獨自生活憔悴寂寞

肥媽在廣場上揮灑汗水，但子女兒孫在外國生活，所以肥媽放假也只會帶狗散步。肥媽有過兩段婚姻，她的第一段婚姻，因年輕時的自己比丈夫「本事」，無意中傷害了對方的自尊，最終不幸換來家暴，以離婚告終。其後她遇上了摯愛，第二任外籍工程師老公施曉洋（Rick），婚姻美滿恩愛多年，然而，肥媽老公在2020年因末期肺腺癌不幸病逝，給肥媽帶來了沉重打擊。

肥媽大病後每日運動一小時

如今的肥媽更懂得珍惜健康和活在當下，近年她活躍於社交平台，除了分享拿手的烹飪技巧外，也經常展現自己熱愛運動、享受生活的一面。無論是在香港的家中打理花園，還是在內地登台獻唱，肥媽也是充滿正能量。從影片中她提到要「做返好個身體」、「練習好呼吸」，可以看出她對健康的重視，現時肥媽每天外出運動一小時，附近街坊不時都會見到她的影蹤。

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