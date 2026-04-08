72歲肥媽薄紗透視泳照大放送 裙腳飄動露出白皙「絕對領域」 抗拒二度潛水：一落去就浮起

72歲的肥媽自喪夫後寄情工作，閒時在家中種植有機食材，到外地探望子女孫兒，讓生活有所寄託。近日肥媽放下繁重的工作，飛往陽光與海灘聞名的沙巴，給自己一個久違的假期。

肥媽大晒白皙「絕對領域」

從肥媽分享的影片可見，身處水清沙幼的沙灘，肥媽興奮地表示：「太好啦！放假！我竟然可以放假！」字裡行間充滿對假期的渴望與喜悅。肥媽穿上充滿夏日風情的薄紗透視沙灘裙，大晒白皙「絕對領域」，手捧著冰涼的椰青，顯得非常寫意，精神及心情都極佳。

肥媽潛水露驚喜表情

肥媽此行挑戰「海底漫步」，罕有地以一身黑色泳裝示人，與海底世界作近距離接觸。肥媽上岸後再被邀請潛水，她笑言：「頭先我潛完（水），我一落去就浮起，所以我寧願喺度飲椰青、影吓相，真係好靚。」但從畫面中，見到肥媽戴上特製頭盔，在水底下被大量魚群包圍，興奮得擘大口，流露出童真般的驚喜表情，可見她非常享受這次體驗。

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肥媽在整個旅程中，精神奕奕又笑容滿面，展現出驚人的活力。無論是在沙灘上享受海風，還是在海底與魚兒共舞，肥媽都表現出滿滿的正能量和對生活的熱愛。相信此行讓肥媽叉足電，以更飽滿的狀態迎接未來的生活與挑戰。

肥媽多物業揸手

肥媽曾經歷兩段婚姻，她曾形容自己比首任丈夫本事，導致對方尊嚴受損，最終換來丈夫家暴，而離婚收場。而第二任工程師外籍老公施曉洋，肥媽汲取前一次婚姻失敗的教訓，與老公恩愛多年，可惜施曉洋在2020年因末期肺腺癌病逝。肥媽在內地、香港擁物業外，有指她在馬來西亞沙巴亦有一幢3800多呎的複式豪宅，是圈中的隱形富婆。

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