小儀未受舞台劇流血事件影響 男觀眾疑不滿被嘈「扮鼓掌」襲擊鄰座女 男星台下目擊經過

由阮小儀、楊樂文（Lokman）及梁仲恆等主演的舞台劇《關於那隻龜回魂的故事》現正於香港演藝學院熱烈公演中。儘管昨晚（21日）場內發生流血襲擊案，但主演之一的阮小儀似乎未受這場「觀眾爭執」事件影響心情。她今日（22日）在IG更新最新動態，如常分享輕鬆遛狗的日常照片，並積極轉發到場觀眾的IG限時動態以感謝戲迷支持。

男子疑不滿鄰座女子交談聲滋擾

這宗引起熱議的「演藝學院襲擊案」發生在昨晚（21日）約10時半。據悉，當時一男一女觀眾在觀賞《關於那隻龜回魂的故事》期間發生激烈肢體衝突。事緣33歲鄧姓女觀眾在話劇演出期間不斷與友人交談，令鄰座互不相識的34歲萬姓男觀眾深感滋擾。

男子疑扮鼓掌攻擊鄰座女子

至話劇結束觀眾鼓掌之際，該名男子疑假裝鼓掌，實則打了女方左眼三次，導致鄧女額頭受傷流血並高呼「救命」。警方接報到場後，將傷者送院治理，並以涉嫌「襲擊致造成身體傷害」拘捕涉事男子，不少現場觀眾初時更一度誤以為雙方對罵是「舞台效果」。

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《關於那隻龜回魂的故事》團隊發聲明

針對今次觀眾席發生的流血衝突，《關於那隻龜回魂的故事》製作團隊迅速於社交平台發表官方聲明交代事件。團隊證實事發時現場聲浪極大，甚至台上的演員亦能清楚聽見。對於是次突發事件影響了部分入場人士的觀劇體驗，主辦方深表抱歉，同時特別感謝台上演員在混亂中依然保持高度專業，順利完成整個演出。團隊強調事件目前已全權交由警方跟進調查，並呼籲若有任何觀眾因目擊事件而感到困擾，可主動聯絡主辦方以作進一步安排。

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同場張滿源有感而發

事件同時引發娛樂圈及大眾對「劇場禮儀」的深度反思，昨晚同樣在場觀賞話劇的男星張滿源事後在IG發長文分享感受。他坦言演出中段已聽到涉事男子的「呼喚」，表示十分理解「需要寧靜環境觀賞話劇」的訴求，他表示：「可惜，按昨晚實況反映，傾偈似乎沒有因為『被滋擾者』的呼求而停止，直到謝幕時，『被滋擾者』的耐性已到極限。之後的，大家在媒體上已得知，我不詳述了。」張滿源藉此探討現今部分觀眾缺乏觀劇禮儀的現象，直指觀眾在演出期間傾偈、滑手機屏幕、甚至未關掉智能手錶光源等行為，均對高敏人士造成極大困擾；此外，他亦在文中詳細探討了香港各大表演場地（如演藝學院戲劇學院）的座位設計與視線受阻問題，呼籲大眾共同做個好觀眾，引發大批網民共鳴。不過，有網民提出即使感到受滋擾，並不可合理化襲擊行為。

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