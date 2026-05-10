子華Eason力撐《關於那隻龜回魂的故事》 小儀首演謝幕哽咽談愛犬病況 Lokman望將溫暖感染大家

由阮小儀、楊樂文（Lokman）、梁仲恆、王耀祖、胡麗英、阮韻珊及倪秉郎主演的年度大型溫情舞台喜劇《關於那隻龜回魂的故事》，昨晚在香港演藝學院歌劇院正式開鑼，一連18場爆笑公演揭開序幕。首演當晚星光熠熠，黃子華、陳奕迅（Eason）、江熚生（AK）、黃智德（Alton）、譚耀文、森美、阿正、阿檸、邱彥筒（Marf）、SICA、袁澧林、柯煒林、陳海寧、趙學而、卓韻芝、彭秀慧、梁祖堯、湯駿業、黃詠詩、楊天命、鄧濤、簡君晉、凌文龍、陳漢娜、岑珈其、黎濟銘、黃溢濠、張蔓姿、張蔓莎、伍詠詩、蘇文濤等親臨觀賞首演，場面熱鬧。

呼喚張柏芝入場睇戲

首演謝幕時全場掌聲不絕，台上演員亦感觸分享排練及演出的心情。監製兼演員的王耀祖（阿祖）感謝觀眾支持：「因為冇你哋就冇劇場！我哋做咗一個關於家庭嘅Show，但我自己最開心係，我哋真係得到一家人。」梁仲恆 （阿炳）更興奮高呼：「我好開心呀！大家開唔開心呀？」Lokman今次飾演終日黐飲黐食、得過且過的表弟，卻是陪伴姨丈和家傳之龜小陸最多的人，他亦坦言今次演出感受到滿滿的愛：「遇到一個好Warm嘅劇本，同一班好Warm嘅團隊，多謝大家畀大家有個依靠。大家好信任彼此，全程可以放心挨左挨右。我覺得今次排練同演出都非常幸福，希望呢份溫暖都可以感染到大家。」小儀相隔13年再度踏上舞台劇舞台，飾演家中的大家姐，表面牙尖嘴利、事事逞強，內心卻藏着不為人知的秘密，與阿祖上演多場既惹笑又動人的爭吵戲碼，她分享時更一度哽咽：「好難得遇到一個咁有愛嘅團隊。初時以為係接到一份工作，做做下先發現原來呢個唔係工作，而係返咗一個屋企。」她亦透露愛犬「細佬佬」身體抱恙，現時仍然留院觀察：「唔知呀，總之情況唔樂觀，但最緊要係愛，同埋家人。」阿祖亦指：「屋企人同寵物，其實就係我哋做呢個Show嘅原因。因為我哋覺得佢哋好重要，所以希望可以將呢個喜劇、呢個故事，同更多人分享。」最後，小儀及阿祖更即場向觀眾提出「特別任務」：「大家可能估唔到，原來張柏芝有首歌對我哋套戲非常重要。所以想借大家力量幫我哋集氣，希望可以邀請到張柏芝入場睇戲！我哋仲有17場，希望可以呼喚到佢！」

Eason大讚劇情充滿驚喜

觀賞首演後，黃子華大讚《關於那隻龜回魂的故事》是一部「好Warm、好感人，但又好幽默、好好笑，同埋好專業」的演出，他更笑言：「Eason坐喺我隔籬，佢係不停咁笑，亦都有感動嘅時候。」Eason聽罷即擺出流淚手勢，笑指自己確實被劇情感動到眼濕濕，並表示：「套劇好寫實咁講家庭關係，家人之間會單單打打，但其實大家都好愛大家。」子華更特別呼籲有養寵物的觀眾一定要入場支持，連聲激讚全劇：「完全冇悶場！Very good！Exceptionally good！一氣呵成！」Eason亦大讚劇情充滿驚喜：「好有趣，個Twist好正！」