謝賢前女友Coco自爆曾雪卵 一原因放棄生育 四哥送金條資助買樓？

89歲的「四哥」謝賢，昔年他與年輕49歲的上海女友Coco一段轟動全城的「爺孫戀」，雖然早已劃上句點，至今仍是不少港人的集體回憶。近日隨著Coco在社交平台上頻頻分享昔日甜蜜點滴，再度引爆網絡熱議。繼早前Coco公開否認收取天價分手費後，她最新發放的影片，不僅透露自己渴望成為母親，並為此在20多歲時早已「雪卵」，只是因為未有完整家庭，所以她放棄了當媽媽的心願，成為一生遺憾。

謝賢舊愛Coco自爆曾「雪卵」想做媽媽

Coco在最新發布的訪談影片中，被問及為何沒有生兒育女時，她坦言「不能成為一個母親，是我很大的遺憾」，並隨即自爆一個埋藏多年的秘密。原來Coco早在二十多歲，還未滿三十歲時，便已進行雪卵手術，將自己「最好的DNA」保存下來。這個決定，源於她對成為母親的深切渴望，她感性地表示：「我覺得女人一生，做過母親才是完整的。」然而，儘管身體和經濟條件早已允許她獨立撫養孩子，但Coco堅持認為，孩子應該是「父母愛情的結晶」，她不願只為了完成做母親的心願，而倉促行事，而是希望能對孩子負起最大責任，片中Coco未有提及是否曾與謝賢有生育共識，但在「完整家庭」的前題下，Coco最後無奈放棄了當上媽媽。

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謝賢曾送Coco金條保障前度女友未來

Coco曾透露與謝賢相戀時，她的事業已相當成功，經濟上完全獨立，「隨時可以買Dior的鞋子」，奢侈品消費對她而言並非難事。她表示，自己從來不是為了金錢才與謝賢在一起，而是深深折服於他獨一無二的個人魅力。Coco憶述，在兩人交往的十多年間，謝賢對她呵護備至，寵愛有加，不僅在生活上無微不至，更為她的未來做足長遠打算，曾建議並資助她在上海置業投資，甚至會購買金條讓她放入保險箱，告訴她：「將來就算妳一無所有，也可以拿出來輕鬆應付生活。」

謝賢疑賣掉兒子送贈勞斯萊斯補貼Coco

Coco拍片憶述的另一件往事，是謝賢為了彌補她一次投資損失，竟賣掉兒子謝霆鋒送贈的勞斯萊斯名車。謝賢對Coco的付出，早已超越了金錢的範疇，展現的是一份深刻且真摯的情感。如今，Coco選擇將這些塵封的往事公諸於世，讓網民對這段備受爭議的「爺孫戀」，有一個嶄新的睇法。

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