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謝賢前女友CoCo爆「爺孫戀」分手內情：他可能意識到身體機能跟我有差距 頻談舊情惹反感

影視圈
更新時間：09:00 2026-05-05 HKT
發佈時間：09:00 2026-05-05 HKT

89歲最年長金像影帝「四哥」謝賢，日前罕有在山頂被捕獲，精神不錯的他，要以輪椅代步。謝賢年差49載的「爺孫戀」前上海女友Coco，最近頻頻發功爆料，分享與謝賢一齊十多年的生活。Coco日前公開有關謝賢的影片，分享「關於和他的ending，我知道他為我好」，曝光分手細節，卻惹來網民嘲諷：「為啥還一直聊這個話題」。

謝賢鼓勵Coco多見世面

謝賢前上海女友Coco的影片，提到「如何體面結束一段戀愛關係？」大談與謝賢結束十二年感情，Coco表示當時相信與謝賢的健康有關：「我們一起爬山的時候，他覺得他可能，忽然間意識到自己身體的機能，跟我有差距了。他還是希望我擁有更好的未來。」

謝賢前女友Coco坦言二人其實沒有談過誰要跟誰分開，只是因為工作，Coco獲謝賢鼓勵多見世面：「那個時候他就跟我說，『你不要在香港待這麼久了，你要多出去，跟你的朋友、跟你要做的生意的人在一起多待著。』他是很想要成就我要做​​的事業。」

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謝賢分手後關心舊愛

Coco解釋當時因為長時間不在香港，因而傳出與謝賢分手的消息。回想起最後一次跟謝賢食飯是在2018年底，當時謝賢給她一個大大的擁抱，並對Coco說：「這次分開，我們不知道甚麼時候再見了。」Coco認為謝賢是希望她有新的生活。

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Coco又提到謝賢對她非常關心，曾對她說將來如果結交新男友，一定要帶給謝賢過目。Coco引述謝賢對她表示：「四哥一直在你身邊，如果有一天，你找到一個很優秀的男人，一定要帶回來給我看，因為我閱人無數，我不允許對你不好的。」Coco續指謝賢笑言：「即使我不在這個世界，我也從另外一個地方，站起來打他的。」最後二人以一個擁抱才分開。

謝賢獲讚風流而不下流

不過Coco多度消費謝賢的話題，引起網民反感，卻又帶出謝賢的風度：「四哥果然是，風流而不下流」、「格局，紳士，大度」、「只能說四哥人好」、「四哥雖然花心，但還是算真男人吧。至少每段關係裡還是給了他能給」、「戀人間最好的狀態就是相敬如賓」等。

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