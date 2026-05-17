謝霆鋒贈父勞斯萊斯被謝賢賣出為女友還債？Coco爆2千萬分手費真相  揭四哥送樓送金細節

現年89歲、人稱「四哥」的影帝謝賢，其感情生活向來備受關注。他與年輕49歲的上海前女友Coco一段轟動的「爺孫戀」，雖然早已落幕，但近日Coco頻頻在社交媒體上分享二人昔日點滴，再次成為城中熱話。繼早前否認收過2000萬「分手費」後，Coco再度拍片爆出驚人內幕，指謝賢為了彌補她的投資損失，竟毅然賣掉兒子謝霆鋒所贈、意義非凡的勞斯萊斯。

Coco和謝賢拍拖非因金錢

在最新的影片中，Coco被問到一個尖銳問題：「如果四哥沒有錢，你還會愛上他嗎？」她坦言，當時自己的賺錢能力已經很高，足以應付奢侈品消費，表示自己隨時可以買Dior的鞋子，因此與謝賢交往從來不是為了金錢，而是被他無窮的魅力所吸引。

相關閱讀：謝賢再被爆「爺孫戀」秘聞 前女友Coco揭四哥媾女奇招 收謝婷婷珠寶附「歸還通知」

謝賢買掉名車幫Coco還債

隨後，Coco重提所謂的「分手費」，並揭露了一段驚人往事。她表示二人交往期間，因投資首次公開募股（IPO）失利，虧蝕了巨額金錢。當時，謝賢為了補貼和安慰她，竟然決定將兒子謝霆鋒所送贈的勞斯萊斯賣掉，並將所得的巨款全數給了她還債。

該勞斯萊斯為謝霆鋒所送

據悉，這輛勞斯萊斯對謝賢而言意義非凡，不僅是兒子謝霆鋒的一片孝心，就連女兒謝婷婷也特意為父親購買了車牌。這輛充滿家人愛意的座駕，無疑是謝賢的心肝寶貝。然而，為了安撫當時投資失利的Coco，謝賢卻毫不猶豫地將其出售，足見Coco在他心中的超然地位。

謝賢為Coco付出遠超2千萬

Coco憶述，在他們交往的十多年間，謝賢一直對她寵愛有加，無微不至。他不僅曾建議並資助她在上海買樓投資，更會買金條給她放入保險箱，為她的未來作長遠打算，並表示將會就算她一無所有，她也可以拿出來輕鬆應付生活。Coco爆出此等往事，反映她跟謝賢拍拖的十數年中，於謝賢手中得到上海物業、金條，到她投資失利蝕大錢，又得到謝賢出售名貴愛車作為補貼償，換句話說謝賢為她所付出以及留下給她的，根本已遠超2千萬，所以Coco就表示：「所以所謂的分手費，我也是無所care的」。

相關閱讀：謝賢前女友CoCo爆「爺孫戀」分手內情：他可能意識到身體機能跟我有差距 頻談舊情惹反感