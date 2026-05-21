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Jisoo@BLACKPINK來港現身中環 上台90秒連環甜笑派心 逾500名粉絲應援迫爆商場

影視圈
更新時間：19:24 2026-05-21 HKT
發佈時間：19:24 2026-05-21 HKT

人氣席捲全球的韓國天后女團BLACKPINK其中一位成員Jisoo(金智秀)今晚應國際品牌邀請來港，現身中環某商場出席活動，逾500名粉絲到場應援逼爆商場，粉絲從昨晚開始於商場排隊，冒紅色暴雨輪候領取進入粉絲區域手帶，今早大會派發逾500條手帶，不過Jisoo只閃現不足一分半鐘猶如旋風。

Jisoo粉絲港鐵站打卡廣告牌

香港昨晚暴雨來襲，幸未影響Jisoo今晨乘搭航班來港，今晚她以刺繡暗花深灰色連身裙，踏四吋高跟鞋準時華麗登場，現場粉絲一見偶像隨即尖叫歡呼，大批粉絲舉牌應援，當中有韓文應援牌。而Jisoo早前推出Hello Kitty聯名快閃店原定2月登陸台灣，因爆授權風波而延期至本月，今日在中環活動現場也見有粉絲拿著Hello Kitty為Jisoo打氣；港鐵站中亦有約二十位粉絲在Jisoo廣告牌前打卡合照。

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Jisoo甜笑揮手回應粉絲

Jisoo全程保持甜美笑容，向眾人派心心、揮手，聞得上層粉絲以韓文高呼「姐姐我愛妳」時，隨即抬頭甜笑揮手回應，出盡法寶狂冧粉絲。不過大會事先表明Jisoo不受訪，她在台上沒發言，閃現不足一分半鐘便落台，移步往品牌舉行的酒會，逗留約15分鐘後於傍晚6時18分離場。

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