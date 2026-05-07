Lisa紐約脫衣舞店狂歡 Ningning@aespa遭內地網民狠批揚言封殺

「時尚奧斯卡」Met Gala周一圓滿落幕後，明星們After Party動向同樣成為外界焦點。其中，BLACKPINK成員Lisa與aespa成員Ningning被拍到在派對結束後搭乘同一輛車離開，隨後現身另一場私人派對。

網民擔心Ningning前途

Lisa與Ningning當晚玩得相當投入，又在舞池隨音樂起舞。然而，這間夜店在當地頗具爭議，過往多次因女性尺度過大的脫衣表演而引起討論。從流出的現場側拍影片可以看到，背景舞台上疑似正有火辣的脫衣秀上演，畫面曝光後立刻在社交網瘋傳。相比之下，Lisa過去因演出巴黎「瘋馬秀」而引發全球熱議，因此部分網友認為她現身此類型派對並不令人意外。不過，Ningning形象向來較偏向保守，加上aespa粉絲對偶像私生活與形象管理較為敏感，部分粉絲擔心此舉可能影響外界對Ningning的觀感。

Ningning登上熱搜

消息傳回內地社交平台後，引發網民熱烈討論，有激進網民認為，身為偶像應該愛惜自己，出席那種場所實在不妥，甚至要求內地演藝圈封殺Ningning。亦有大批粉絲出來護航，強調這只是單純的時尚社交場合，藝人私下與朋友放鬆、社交很正常，她與Lisa並未參與任何不當行為。事件亦讓Ningning登上熱搜。