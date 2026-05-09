Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Lisa@BLACKPINK獲邀擔任2026世界盃表演嘉賓 驚傳與LVMH三公子情變 名模Fai跟泰星親密合照成新緋聞

影視圈
更新時間：14:45 2026-05-09 HKT
發佈時間：14:45 2026-05-09 HKT

韓團BLACKPINK成員Lisa繼早前入選Met Gala主辦委員會後，最近又有新成就解鎖，獲邀為世界盃開幕禮擔任表演嘉賓。4年一度球壇盛事2026年世界盃（World Cup）將於6月11日展開序幕，3個主辦國：美國、加拿大和墨西哥將各自舉行開幕慶典。

Lisa與Katy Perry同台

國際足球總會（FIFA）8日證實，Lisa、Katy Perry、情歌王子Michael Buble、搖滾天后Alanis Morissette和南非小天后Tyla等樂壇巨星會分別參加3國世界盃開幕禮的演出。首先會是墨西哥於6月11日在墨西哥城阿茲特克球場舉行慶典，Tyla、Maná、Los Angeles Azules、Belinda及Alejandro Fernández將參與演出。美國則於6月12日在洛杉磯SoFi球場舉行開幕禮，屆時Lisa、Katy Perry、Future、DJ Sanjoy及Marilina Bogado將登台表演。加拿大亦於同日在多倫多舉行慶典，並由Michael Buble、Alanis Morissette及Alessia Cara獻唱。

Lisa生日Frédéric無影

事業得意之餘，Lisa的感情生活亦精彩。最近網上瘋傳Lisa與巴勒斯坦裔名模Fai Khadra在Met Gala慶功派對上的親密照片，相中二人肩膊緊靠、面頰互貼，肢體互動十分親密，令外界不禁懷疑二人關係曖昧。Fai除本身是名模，亦活躍於設計界和音樂界，有才有貌的他亦頗具異性緣，過往曾與女星Jordyn Woods、里安納度狄卡比奧（Leo Dicaprio）舊愛Camila Morrone拍拖。


至於Lisa與男友LVMH集團三公子Frédéric Arnault近日則頻傳情變，Lisa於3月底在印尼峇里島舉行29歲生日派對時，Frédéric未有蒲頭，反而有「泰國車銀優」之稱的男星Pongtiwat Tangwancharoen不但現身為她慶生，事後更在IG大晒與Lisa的貼身合照，並冧爆祝福道：「為你乾杯，搖滾巨星」，瞬即惹來緋聞。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
《流行都市》CP終公開關係？ 宋芝齡罕談安德尊：佢又叻又專業 親證大王擁過億身家
《流行都市》CP終公開關係？ 宋芝齡罕談安德尊：佢又叻又專業 親證大王擁過億身家
影視圈
6小時前
港女疑被鄰居篤灰公屋富戶！每晚返去陪嫲嫲食飯 被指「揸豪車出入」 網民︰為咗3K乜都做得出
港女疑被鄰居篤灰公屋富戶！每晚返去陪嫲嫲食飯 被指「揸豪車出入」 網民︰為咗3K乜都做得出
生活百科
23小時前
鄭欣宜跟靚仔醫生合照流出 神態羞怯身形再有變化 被讚一部位狀態A+感情狀況惹議
鄭欣宜跟靚仔醫生合照流出 神態羞怯身形再有變化 被讚一部位狀態A+感情狀況惹議
影視圈
20小時前
九龍城拐嬰案│ 半歲女兒猝死 恐情夫責罵 「三奶」報假案被揭穿
九龍城拐嬰案│ 半歲女兒猝死 恐情夫責罵 「三奶」報假案被揭穿
突發
15小時前
新婚夫婦搬新屋「開門見廁」 感情健康急轉差 3招可阻穢氣直沖｜金耀
新婚夫婦搬新屋「開門見廁」 感情健康急轉差 3招可阻穢氣直沖｜金耀
家居裝修
9小時前
民間智慧扣稅8大貼士！網民集恩廣益 供養兩老免稅額「價高者得」？ 照顧長者開支有得扣? 夫妻合併報稅不一定最著數？
民間智慧扣稅8大貼士！網民集思廣益 供養兩老免稅額「價高者得」？ 照顧長者有得扣? 夫妻合併報稅不一定最著數？
生活百科
7小時前
本港熱門頂級「黑卡」大比拼 滙豐首張Privé專供私銀客戶 AE黑卡首年入場費逾8萬
本港熱門頂級「黑卡」大比拼 滙豐首張Privé專供私銀客戶 AE黑卡首年入場費逾8萬 
投資理財
9小時前
李泳漢揭李家鼎曾遭軟禁 公開錄音反擊弟弟「處心積慮」爭產 李泳豪親回為保鼎爺揭真相
李泳漢揭李家鼎曾遭軟禁 公開錄音反擊弟弟「處心積慮」爭產 李泳豪親回為保鼎爺揭真相
影視圈
13小時前
星島申訴王 | 北角地舖停電三周 投訴無門損失逾20萬 東主：好似皮球被人踢來踢去！
申訴熱話
7小時前
孝順仔為媽媽造安樂窩 改善全屋潮濕問題 巧用一招增室內收納
孝順仔為媽媽造安樂窩 改善全屋潮濕問題 巧用一招增室內收納
家居裝修
2026-05-08 06:00 HKT