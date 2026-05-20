《九龍城寨之終章》吳彥祖超兇悍造型首曝光 光頭鬍鬚Look殺氣騰騰現身尖東｜現場直擊
更新時間：21:18 2026-05-20 HKT
發佈時間：21:18 2026-05-20 HKT
發佈時間：21:18 2026-05-20 HKT
由鄭保瑞執導的《九龍城寨之終章》已低調開拍一個月，劇組近日開始在尖東一帶封街拍攝外景，製作團隊更將整條街打造成80年代的繁華景象。《星島頭條》早前獨家爆吳彥祖新加盟拍攝，繼直擊「信一」劉俊謙和Tyson Yoshi大演對手戲外，《星島頭條》今晚更現場直擊吳彥祖現身拍攝現場，其充滿新鮮感的光頭兇悍造型首次曝光。
吳彥祖光頭兇悍Look有驚喜
吳彥祖加盟《九龍城寨之終章》，以新形象展開拍攝，他以光頭鬍鬚look示人，穿著一身黑衣黑褲再加一個超巨型側孭袋，充滿粗獷男人味，一反以往一向靚仔形象，現場拍攝他在街頭慢慢走過，正式拍攝前則有工作人員為他整理衣服和補妝。早前吳彥祖被網民於山頂捕獲，當時他已是以光頭Look示人，原來是為了參與《城寨》拍攝。
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《九龍城寨之圍城》掃九個金像獎
橫掃金像獎九項大獎的《九龍城寨之圍城》，續篇《終章》近月低調開拍，劇組昨晚（19日）殺入尖東一帶封街拍攝外景，《星島頭條》現場獨家直擊，令這部矚目鉅製首度曝光。
《九龍城寨之終章》打造80年代味道
現場所見，製作團隊將整條街打造成80年代的繁華景象，到處懸掛懷舊霓虹招牌與廣告牌，多部古董車停泊路旁，細節一絲不苟，還原度極高，充滿復古味，更吸引大批途人駐足圍觀拍照，不過工作人員亦未有刻意阻止，整個製作龐大，陣容鼎盛。
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