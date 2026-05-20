Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

《九龍城寨之終章》吳彥祖超兇悍造型首曝光  光頭鬍鬚Look殺氣騰騰現身尖東｜現場直擊

影視圈
更新時間：21:18 2026-05-20 HKT
發佈時間：21:18 2026-05-20 HKT

由鄭保瑞執導的《九龍城寨之終章》已低調開拍一個月，劇組近日開始在尖東一帶封街拍攝外景，製作團隊更將整條街打造成80年代的繁華景象。《星島頭條》早前獨家爆吳彥祖新加盟拍攝，繼直擊「信一」劉俊謙和Tyson Yoshi大演對手戲外，《星島頭條》今晚更現場直擊吳彥祖現身拍攝現場，其充滿新鮮感的光頭兇悍造型首次曝光。

吳彥祖光頭兇悍Look有驚喜

吳彥祖加盟《九龍城寨之終章》，以新形象展開拍攝，他以光頭鬍鬚look示人，穿著一身黑衣黑褲再加一個超巨型側孭袋，充滿粗獷男人味，一反以往一向靚仔形象，現場拍攝他在街頭慢慢走過，正式拍攝前則有工作人員為他整理衣服和補妝。早前吳彥祖被網民於山頂捕獲，當時他已是以光頭Look示人，原來是為了參與《城寨》拍攝。

相關閱讀：《九龍城寨之終章》尖東封街開拍 劉俊謙「信一」升呢擔大旗 Tyson Yoshi加盟角色曝光丨獨家

《九龍城寨之圍城》掃九個金像獎

橫掃金像獎九項大獎的《九龍城寨之圍城》，續篇《終章》近月低調開拍，劇組昨晚（19日）殺入尖東一帶封街拍攝外景，《星島頭條》現場獨家直擊，令這部矚目鉅製首度曝光。

《九龍城寨之終章》打造80年代味道

現場所見，製作團隊將整條街打造成80年代的繁華景象，到處懸掛懷舊霓虹招牌與廣告牌，多部古董車停泊路旁，細節一絲不苟，還原度極高，充滿復古味，更吸引大批途人駐足圍觀拍照，不過工作人員亦未有刻意阻止，整個製作龐大，陣容鼎盛。

相關閱讀：香港「城寨熱潮」席捲康城！《九龍城寨之終章》未拍完先轟動 歐亞多國片商瘋搶放映版權

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
佳宝超市再減價！全場貨品無門檻一律8折 全線分店一連4日有得減
佳宝超市再減價！全場貨品無門檻一律8折 全線分店一連4日有得減
生活百科
8小時前
港漂小紅書教9招「完美偽裝香港人」惹議 來港4年總結「扮港人」精髓 網民睇到一點急叫停：做咗即刻玩完｜Juicy叮
港漂小紅書教9招「完美偽裝香港人」惹議 來港4年總結「扮港人」精髓 網民睇到一點急叫停：做咗即刻玩完｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
黎明佛山開騷妻女罕現身 8歲愛女超投入一特徵同老竇如餅印 妻子阿Wing零表情惹關注
黎明佛山開騷妻女罕現身 8歲愛女超投入一特徵同老竇如餅印 妻子阿Wing零表情惹關注
影視圈
5小時前
港男搭高鐵商務座上廣州 ¥209包一餐+免費小食 大讚：豪華如飛機 惟網民1點認為不值得
港男搭高鐵商務座上廣州 ¥209包一餐+免費小食 大讚：豪華如飛機 惟網民1點認為不值得
旅遊
2026-05-19 19:47 HKT
大埔巴希雅海灣重慶燒烤易手！ 老闆慘呻單日僅賺$800   網民歸咎2大死因勸新場主借鑑
大埔巴希雅海灣重慶燒烤易手！ 老闆慘呻單日僅賺$800   網民歸咎2大死因勸新場主借鑑
飲食
4小時前
不適壯男路邊休息猝死搖搖椅上 網民生命討論成熱搜︱有片
00:21
不適壯男路邊休息猝死搖搖椅上 網民生命討論成熱搜︱有片
即時中國
4小時前
特區護照受影響？︱泰國決定取消60天免簽待遇 93國家或地區縮短至30日
01:08
特區護照受影響？︱泰國決定取消60天免簽待遇 93國家或地區縮短至30日
即時國際
2026-05-19 19:03 HKT
《九龍城寨之終章》尖東封街開拍 劉俊謙「信一」升呢擔大旗 Tyson Yoshi加盟角色曝光丨獨家
01:45
《九龍城寨之終章》尖東封街開拍 劉俊謙「信一」升呢擔大旗 Tyson Yoshi加盟角色曝光丨獨家
影視圈
7小時前
永東巴士限時半價！跨境直通巴$28起直達深圳/澳門/廣州/珠海 加碼送按摩套票
永東巴士限時半價！跨境直通巴$28起直達深圳/澳門/廣州/珠海 加碼送按摩套票
旅遊
2026-05-19 17:45 HKT
幫父母「供樓冇名」係親情綁架？FG被逼做樓奴掀熱議 過來人痛揭下場：最後一毫子都冇｜Juicy叮
幫父母「供樓冇名」係親情綁架？過來人痛揭下場：最後一毫子都冇 FG被逼做樓奴掀熱議｜Juicy叮
時事熱話
4小時前