香港「城寨熱潮」席捲康城！《九龍城寨之終章》未拍完先轟動 歐亞多國片商瘋搶放映版權

2024年由鄭保瑞執導的香港動作片大作《九龍城寨之圍城》在全球掀起港產片狂熱，而在本地亦創下破億港元的票房神話。近日，備受矚目的續集《九龍城寨之終章》（Twilight Of The Warriors: The Final Chapter）在康城影展的賣片市場再度傳來好消息。根據外媒《Screen Daily》日前的報導，負責發行的寰亞電影在展覽期間已成功與多國買家達成交易，儘管劇組在4月中旬才正式開機拍攝，目前仍處於「零片段」提供的階段，但國際市場的反應極其熱烈，充分展現了海外片商對「城寨宇宙」的強大信心。

各國片商搶買《九龍城寨之終章》放映權

目前《終章》的放映版權已落實預售至多個重要市場，歐洲方面包括法國的 Metropolitan Filmexport 及德國的 Plaion Pictures；亞洲區則有日本（The Klockworx）、韓國（Contents Panda）、越南（Skyline Media）、印尼（PT Primacinema）、新加坡（Shaw Renters）以及馬來西亞（Brilliant Pictures）等國家，目前仍有更多地區的交易在持續洽談中。買家之所以表現如此積極，很大程度上歸功於前作在全球斬獲超過1.11億美元（約8.7億港元）的驚人票房，以及在康城「午夜展映」單元獲得的高度評價。

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吳彥祖強勢加盟《九龍城寨之終章》

演員陣容方面更是驚喜連連，除了早前確認回歸的「城寨四子」林峯、劉俊謙、張文傑及胡子彤將繼續在片中衝鋒陷陣，近年進軍美國影視圈的男神吳彥祖（Daniel）亦強勢加盟。這也是吳彥祖繼近期參演《寒戰》前傳《寒戰1994》後，再次回歸香港影壇的大製作。這位曾在荷里活參演《盜墓者羅拉》及HBO神劇《西部世界》的男星，與原班人馬的交鋒無疑成為了全球影迷的關注重點。據指，故事背景將設定在1990年代初期，劇情聚焦於九龍城寨清拆前的動盪時刻，為這段江湖傳奇寫下最終章。

這部耗資巨大的續集不僅承載着影迷的期待，更象徵着港產動作片在國際市場的復興，隨着吳彥祖的加盟與多國預售報捷，《終章》已預定成為未來兩年最受矚目的華語電影焦點。

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