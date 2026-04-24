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九龍城寨之終章丨George加盟演「龍捲風」私生子「逆鱗」？ 成最強角色惡鬥城寨四子

影視圈
更新時間：19:00 2026-04-24 HKT
發佈時間：19:00 2026-04-24 HKT

《九龍城寨之圍城》續集《九龍城寨之終章》日前已開鏡，早前有傳P1X3L成員歐鎮灝（George）將加盟飾演關鍵角色。George昨日（23日）在IG限時動態上載一張漫畫角色圖片，並配文「新的啟發」，引發粉絲熱議，認為他暗示在《九龍城寨之終章》出演的角色是「龍捲風」（古天樂 飾）的私生子「逆鱗」。

George疑演「龍捲風」私生子

在原著漫畫中，「逆鱗」是「龍捲風」（古天樂飾）的私生子。龍捲風因誤中圈套，與好兄弟狄秋（任賢齊 飾）的女人發生關係後誕下「逆鱗」。「狄秋」因此對「龍捲風」心生怨恨，這也解釋了第一集中「狄秋」為何堅決要向「龍捲風」報復，除了為妻兒，也為這段不光彩的過去算帳。

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George疑演「逆鱗」將要嚴格訓練

「狄秋」將「逆鱗」視如己出，並帶他遠赴荷蘭生活。「逆鱗」因童年被欺凌而練得一身好武藝，但因缺乏父愛，性格火爆叛逆。「狄秋」在得知「陳洛軍」（林峯 飾）的身世後，召回逆鱗對付「城寨四子」。若George確定出演，將面臨大量動作場面的挑戰，需接受嚴格的武術訓練。

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