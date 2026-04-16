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《九龍城寨之終章》陣容升級 傳George歐鎮灝加盟演「關鍵角色」 有望再戰金像獎最佳新演員

影視圈
更新時間：15:30 2026-04-16 HKT
發佈時間：15:30 2026-04-16 HKT

億元票房電影《九龍城寨之圍城》續集《終章》的演員陣容持續引發全城關注。繼早前《星島頭條》獨家爆吳彥祖將加盟，取代原定的木村拓哉後，最新消息指男團P1X3L成員歐鎮灝（George）亦已確定參演，成為「城寨」新成員。據了解，George將飾演一名對劇情具影響力的關鍵角色，不僅戲份吃重，更會與多位主角有精彩對手戲，為《終章》的故事線增添重要變數。

George歐鎮灝曾為金像獎最佳新演員大熱

近年從唱跳偶像成功轉型演員的歐鎮灝（George），演藝潛力備受矚目。他自選秀節目《全民造星II》出道，以男團P1X3L成員身份活躍於樂壇，去年更憑藉電影《不赦之罪》首次擔綱男主角，飾演一名力求救贖的少年犯。其細膩且充滿層次的演出贏得業界及觀眾一致好評，一度被視為香港電影金像獎「最佳新演員」的大熱門。雖然電影最終無緣參賽，但George的演技實力已獲肯定，今次獲邀參演《九龍城寨之終章》，正是對其實力的最佳證明。

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George歐鎮灝能否憑《終章》再爭金像獎？

雖然George歐鎮灝在《不赦之罪》已擔任男主角，按金像獎「最佳新演員」的提名資格，似乎已錯過角逐機會。然而，由於《不赦之罪》未獲參選資格，導致George在「不戰而敗」的情況下，其提名資格仍存有灰色地帶。未來能否憑《九龍城寨之終章》中的表現再次衝擊新演員獎，將有待金像獎董事局的最終商議。對於George加盟一事，電影公司無限動力未有否認，僅回應「適時有待公布」，更讓影迷對他的角色充滿期待。

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