《九龍城寨之終章》尖東封街開拍 劉俊謙「信一」升呢擔大旗 Tyson Yoshi加盟角色曝光丨獨家

由鄭保瑞執導、橫掃金像獎九項大獎的《九龍城寨之圍城》，續篇《終章》已低調開拍一個月。劇組昨晚（19日）殺入尖東一帶封街拍攝外景，《星島頭條》現場獨家直擊，令這部矚目鉅製首度曝光。

九龍城寨之圍城丨打造80年代繁華景象

現場所見，製作團隊將整條街打造成80年代的繁華景象，到處懸掛懷舊霓虹招牌與廣告牌，多部古董車停泊路旁，細節一絲不苟，還原度極高，充滿復古味，更吸引大批途人駐足圍觀拍照，不過工作人員亦未有刻意阻止，整個製作龐大，陣容鼎盛。

九龍城寨之圍城丨劉俊謙劇中拖家帶口

從昨夜拍攝的戲份推測，「信一」劉俊謙在今集明顯已「升呢」擔大旗，不僅有大批手下跟隨，更拖着太太與小女孩溫馨現身，似乎已組織家庭。據悉今集還有吳彥祖強勢加盟，連同P1X3L成員歐鎮灝等新血，演員陣容令人期待。尖東外景將一連拍攝多晚，相信陸續有更多角色曝光。

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昨晚約8時，飾演「信一」的劉俊謙率先登場，以上集的標誌性長髮配白色皮褸現身，身後跟著周漢寧及四、五名手下，相當架勢。場口講述他們從擺滿魚蛋檔手推車的後巷昂首步出，周漢寧則表現異常興奮，四處張望跑動，恍如城寨兄弟首次「出城」見識外面世界。由於導演鄭保瑞要求極高，劉俊謙亦不斷與他密密斟研究演法，這個看似簡單的鏡頭，足足拍了五六次才收貨。

九龍城寨之圍城丨劉俊謙更換造型

其後，劉俊謙更換造型，拍攝與一名神秘男子密談的戲份，對方突然輕拍他臉龐後轉身離去，似乎埋下某種江湖恩怨伏線。緊接另一場戲，劉俊謙與幾位城寨兄弟在街頭臨時搭建的代客泊車檔口取景，見他找到周漢寧後，隨手將一條毛巾丟向對方，繼而極度興奮高呼「開工！」加上現場動員大批穿上80年代造型的臨時演員，場面充滿舊時代氣息。拍攝途中更有警員到場，估計是聲浪過大引致居民報案。

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凌晨時分，今集新加盟的Tyson Yoshi（程浚彥）終於現身。劇組放飯期間，他一直捧着飯盒駐足欣賞現場的古董車，盡顯愛車本色。其後他正式投入拍攝，見他以紅衫藍褲配黑超上陣，打扮花弗，疑似飾演富家子弟的他，摟着衣着性感的女伴從酒店盡興步出，準備取回跑車，並隨手打賞門口的保安。此時，劉俊謙見狀立即將年幼女兒交託兄弟看管，一個箭步衝上前與Tyson握手自我介紹，又殷勤為他開車門、護頭頂，態度卑躬屈膝，暗示對方角色背景雄厚。由於當日天氣悶熱，兩人風扇不離手，工作人員亦要不斷為他們補妝整理。