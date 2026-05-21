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陳慧琳全家福激罕曝光 14歲細仔「小籠包」身高超越媽咪 仙氣天后全家最矮似家姐多啲

影視圈
更新時間：10:00 2026-05-21 HKT
發佈時間：10:00 2026-05-21 HKT

現年53歲的樂壇天后陳慧琳（Kelly）保養得宜，年過半百依然散發出滿滿的少女感。她與老公劉建浩（Alex）婚後育有一對寶貝兒子，大仔「蝦餃仔」劉昇（現年17歲）及細仔「小籠包」劉琛（現年14歲）。今年2月農曆新年期間，兩子的正面樣貌曾激罕曝光，不過當時相片中未見Kelly的身影。直至近日，他們一家四口的罕見全家福流出，兩位公子的最新樣貌與身高瞬間成為大眾焦點。

兩子身高超越173cm陳慧琳

從曝光的近照所見，兩兄弟的暴風式成長絕對是一大亮點。大仔劉昇已經長得相當高大，身高達180cm，早已高過媽媽；而令人驚喜的是，原來連細仔劉琛亦已經高過媽媽！相片中身穿黃衫的劉琛雖然企於較前位置，視覺上會顯得稍為高大，但相信即使他與Kelly並排而立，身高都應該已經超過173cm的媽媽。換句話說，昔日高䠷的Kelly現時竟然已成為「劉家」中最矮的一員，兒子們的生長速度實在十分誇張。

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陳慧琳似兩子家姐多過似媽媽

身高，兩子的樣貌同樣引起熱議。身形標準的大仔「蝦餃仔」劉昇被指撞樣韓國男神宋仲基，不過樣子依然帶着幾分傻氣；而細仔「小籠包」劉琛則稚氣十足，非常可愛。平時在舞台上霸氣十足的天后Kelly，在家人面前卻展現出極為溫柔的一面。相中可見她站在細仔背後，左手輕輕拉着小兒子的手，母愛氾濫之餘，其凍齡外貌更讓她看起來似「家姐」多過似媽媽。

陳慧琳兩兒子似足爸爸

網民看過照片後，都紛紛指兩位公子「越大越似爸爸」，笑言老公Alex的遺傳基因實在太強大。網民紛紛留言感嘆：「父子共用一張臉，完全沒有媽媽啥事」、「兩個小孩眼睛眉毛都沒有像媽媽，爸爸基因超級強大」，指兩兄弟簡直與爸爸似足餅印。

陳慧琳拒做虎媽被笑有公主病？

事實上，自從當上媽媽後，Kelly曾有一段時間索性做全職媽媽，專心照顧家庭。為了陪伴兒子成長與學習，她甚至拒絕了內地歌唱比賽重金邀請擔任評判的機會。在育兒路上，Kelly曾表明自己並非「虎媽」，堅拒填鴨式教育，也不會要求兒子學習十八般武藝，只希望他們能夠愉快學習。因此她亦選擇安排兩子入讀有「平民國際學校」之稱的宣道國際學校（CAIS）。Kelly與兩子感情深厚，她曾甜蜜分享兩個兒子平時𠱁自己較多，買花或者傾偈已經令她很開心：「男仔唔多嘢講，個仔講一句就開心，老公要講多幾句。」她更笑指有時在家中會叫兒子幫忙斟水或做其他瑣碎事，結果反被兒子取笑她有「公主病」。

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