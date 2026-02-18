陳慧琳兩子正面罕曝光！「蝦餃仔」呆萌樣似足宋仲基 180cm身高超越媽媽 細仔劉琛盡得爸爸真傳

樂壇天后陳慧琳（Kelly）與初戀男友劉建浩（Alex）婚後育有一對兒子「蝦餃仔」劉昇及「小籠包」劉琛，成為人母後，陳慧琳有一段時間索性做全職媽媽，專心照顧一對兒子。陳慧琳曾表示自己並非「虎媽」，只希望兒子愉快學習，即使出身豪門，亦安排兩子入讀「平民國際學校」之稱的宣道國際學校（Christian Alliance International School，簡稱CAIS）。

陳慧琳兩子正面終曝光

陳慧琳在2015年於紅館舉行演唱會，當時一對兒子上台與媽咪,合唱《星夢情真》，萌爆全場。事隔10年，去年陳慧琳於紅館再開騷，不過今次兩子低調睇騷，但因有網民拍下，「蝦餃仔」劉昇帶同女伴入場，再加上「蝦餃仔」劉昇身高達180CM，遺傳了父母基因，意外地成為焦點。近日陳慧琳兩子正面終曝光。

「蝦餃仔」劉昇五官越來越似媽咪

陳慧琳老公劉建浩的胞姐劉建芝（GiGi）近日在社交平台貼上與弟弟的團年相，「蝦餃仔」劉昇和「小籠包」劉琛正面的樣終於曝光。正如陳慧琳所言，「蝦餃仔」的身高180cm，但樣子仍是傻傻的，細仔「小籠包」的身形偏肥，相中所見，「蝦餃仔」劉昇身形標準，外貌有點似韓國男神宋仲基，不過依然相當稚氣，五官越來越似媽咪！「小籠包」劉琛身形不算圓潤，樣子與爸爸似足餅印。「蝦餃仔」劉昇當日被拍到與女伴到紅館睇騷，陳慧琳笑稱女伴只是同事的女兒，但當問到兒子的女友有否現身，她笑說：「呢啲嘢我唔會講，如果唔係返去會畀人剷，佢已經大個仔，唔係蝦餃仔，你哋自己問佢喇，口唔講喇，想我死咩。」

陳慧琳曾為兒子拒絕北上搵錢

陳慧琳與兩子感情很好並曾表示兩人子𠱁自己較多，平常買花和跟她傾偈已好開心：「男仔唔多嘢講，個仔講一句就開心，老公要講多幾句。有時喺屋企會叫佢哋幫我斟水，或者做其他嘢，搞到笑我有『公主病』。」陳慧琳自從當上媽媽後，為了陪伴兒子成長和學習，曾有人重金邀請擔任內地歌唱比賽評判，但為了兒子而拒絕，陳慧琳堅拒以填鴨式方法教仔，亦不會要求兒子學習十八般武藝，她坦言做媽媽孩一點也不容易，要時刻管理她個人情緒，特別在教導功課時，要EQ好一點。

