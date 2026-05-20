富貴前港姐周美鳳爆化療痛苦細節 一針標靶藥索價20萬 首公開掉髮光頭病容：只能苦中作樂

現年62歲的息影女星兼資深公關界名人周美鳳（Lelia），早前曾在網上自爆數年前曾罹患重病，甚至一度徘徊生死邊緣。近期，她再度拍攝短片，向大眾娓娓道來2020年抗病期間的更多驚險細節與心路歷程。

周美鳳被指曾患乳癌

在這次的分享中，周美鳳依然沒有明確說出所患何疾，不過網民從她在片中講述病情時的不經意動作與手勢，推斷她極有可能是受到乳癌的折磨。對於外界的揣測，她事後受訪時僅淡然回應，指一切已經成為過去式，不願再多作重提。

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周美鳳公開抗病光頭照片

回顧這段艱辛的治療歲月，周美鳳透露當時情況危急，必須立刻展開化療。面對不少女性最害怕的掉髮副作用，她卻選擇以極度樂觀的心態迎戰。當察覺到開始脫髮的首天，她便聽從友人勸告，當機立斷請相熟的理髮師上門把三千煩惱絲全數剃光。她更首度向外界展示當年光頭的珍貴紀錄照片，笑稱剃髮後才發現自己的頭型相當完美，十分懂得苦中作樂。

周美鳳一支標靶針20萬

整個漫長的療程中，周美鳳足足捱了高達80針。因為她天生血管較幼，每次抽血或注射都令她吃盡苦頭。不過，這場病不僅帶來皮肉之痛，更伴隨著極其高昂的醫療費用。她憶述化療後需要注射標靶藥物，起初她選擇留宿高級私家醫院的頭等病房，沒想到住了一晚後結帳時，帳單上的金額竟令兩夫妻大為震驚——單單是一針的費用，就高達二十萬港元！

周美鳳得到丈夫無微不至的照顧

這天價的收費讓她直言當時「以為睇多咗個零」，完全沒料到藥費會如此誇張。為了減輕經濟負擔，她其後決定「降級」轉到私家醫生的診所繼續接種餘下的十支標靶針。即使價格已大幅回落至七萬多元一針，但單計診所這部分的開支也消耗了超過七十萬港元，足見這場抗病之戰無論在身心還是財力上，都是一次極大的考驗。幸好有丈夫的悉心照料，原本連剝牙都怕的另一半，更堅持每天克服恐懼親手為她打針，成為她撐過難關的最強後盾。經過這次死裏逃生，周美鳳坦言已徹底看透人生，明白健康與活在當下才是無價寶。

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