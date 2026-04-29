86年富貴港姐周美鳳誤信自然療法險死 揭延誤就醫恐怖後果 自揭手術前向老公交代身後事

62歲名媛周美鳳（Lelia）曾在1986年參加港姐，一度在娛樂圈發展，曾主持亞視節目《活色生香》，直到1990年初息影從商，成為公關界女強人。周美鳳近日在社交平台分享新片，自揭大病時因誤信自然療法，導致延誤就醫，在「鬼門關」前走過一回。

周美鳳喪母打擊忽略健康

周美鳳在片中憶述每年均會做身體檢查，在疫情前醫生曾建議她再作檢查，卻因當時要處理母親的後事，而且疫情爆發無法隨意出門，便將就醫一事暫時擱置。之後周美鳳遇到一位自然療法醫生，對方信誓旦旦地表示「這個沒問題，我幫你弄好」，周美鳳因而選擇相信，並接受長達半年的自然療法治療。

周美鳳遭西醫好友當頭棒喝

直到一次與西醫朋友的聚會，朋友得知周美鳳正接受自然療法後，將她大罵一頓：「不可以聽信這種醫生，一定要去檢驗。」在醫生朋友的堅持和陪同下，周美鳳才去醫院做詳細檢查，結果令她大吃一驚，驚覺病情遠比想像中嚴重，若再拖延，後果不堪設想。

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周美鳳治療怕打針

周美鳳得悉身體出現毛病後，開始艱辛的治療過程。當時周美鳳要每月去覆診，在治療過程中最怕是打針，因其血管較細小，醫生要多次嘗試才成功為她打針。周美鳳的老公原本亦怕打針，但為了照顧太太，特意去學習打白血球針，方便在家中為周美鳳注射。

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周美鳳病情嚴重要做手術

周美鳳之後要做手術，在進行手術前內心曾充滿恐懼，甚至做好最壞的打算。周美鳳自爆向丈夫交代身後事：「我跟我老公講：『如果我真的死了，怎麼辦？』」並將銀行卡密碼、珠寶、投資等資產寫低交予丈夫。周美鳳事後笑稱「笨了」：「我寫給他，他沒寫給我，家用還給少了。」

周美鳳經歷過生死關頭，在醫生告知下，病因有七成來自情緒和壓力，周美鳳坦言：「我前半生真係蠢咗，咁勞動、內耗。」經歷大病過後，讓周美鳳徹底反思，如今更懂得愛惜自己，注重身心平衡：「起碼咁多年我覺得，而家狀態係最好。」

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