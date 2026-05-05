富貴港姐周美鳳7000萬半山豪宅任睇 居高臨下坐擁維港靚景 廚房勁過米芝蓮名牌包包擺滿兩大衣櫃

前港姐兼名媛周美鳳（Lelia）在90年初棄影從商，成為公關界女強人，近日進軍小紅書拍片分享生活軼事，日前周美鳳拍片介紹現居逾7000萬半山豪宅的內貎，處處可見她對生活品質的極致追求。

周美鳳半山豪宅遠眺維港

從周美鳳的半山豪宅露台望出去，居高臨下望落中環，而且可以遠眺維港，勁有氣派。周美鳳指自己買入時約3千多萬，最高升到上7千萬，現在大約市值6千萬。影片一開始展示了家中五顏六色的特色燈掣，為家居增添不少氣息。

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周美鳳名牌包包擺滿兩大衣櫃

周美鳳笑稱很多人以為她不會煮飯，但實際上她對烹飪空間的要求極高。廚房內不僅配備了價值不菲的Miele嵌入式咖啡機、蒸爐及焗爐，更有五個爐頭（一火四電），火力十足，而且還有即熱飲水機、抽屜式冰箱、碗具消毒機等，方便同時炮製多款佳餚，堪比星級餐廳的專業廚房。除了令人驚嘆的廚房，周美鳳的衣帽間、儲物空間和巨型客廳同樣成為焦點。客廳屋內一張大圓枱和不少古董，最令人感到驚喜，周美鳳有多個大型鞋櫃，裡面擺滿了各式鞋履，從運動鞋到高跟鞋，數量驚人，她坦言自己非常喜歡買鞋。周美鳳也展示了裝滿名牌手袋的衣櫃並笑說：「太多包包了，不再買了！」影片中，她還大方公開了工人姐姐的房間，雖然空間不大，但設有獨立洗手間，設計貼心。整個豪宅的設計充滿巧思與實用性，例如利用鏡子放大洗手間的空間感、在走廊設置隱藏式儲物櫃等，都體現了周美鳳的精心佈置。

周美鳳大病延誤就醫險進鬼門關

周美鳳近日亦曾自揭大病時因誤信自然療法，導致延誤就醫在鬼門關前走過一回。周美鳳在片中憶述每年均會做身體檢查，在疫情前醫生曾建議她再作檢查，卻因當時要處理母親的後事，而且疫情爆發無法隨意出門，便將就醫一事暫時擱置。之後周美鳳遇到一位自然療法醫生，對方信誓旦旦地表示：「呢個冇問題，我幫你搞返好。」周美鳳因而選擇相信，並接受長達半年的自然療法治療。直到一次與西醫朋友的聚會，對方得知周美鳳正接受自然療法後將她大罵一頓，在醫生朋友的堅持和陪同下，周美鳳去醫院做詳細檢查，結果病情遠比想像中嚴重，若再拖延，後果不堪設想。

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