梁小龍疑因一性格特質遺憾離世？  白彪揭好友跟妻子真實關係  爆火雲邪神曾伏枱呼吸急促

一代功夫巨星梁小龍，於本年初（1月14日）與世長辭，走完75年的人生旅程。其身後事一度成為大眾焦點，坊間甚至流傳其家屬遲遲未有為他入土為安的說法。雖然其遺孀宋驤早前已嚴正聲明反駁指控，但與梁小龍相交多年的摯友白彪，近日罕有地在受訪時大爆對方生前的真實家庭狀況，不僅道出兩人婚姻早已出現嚴重裂痕，更推斷好友是因長期體力透支而撒手人寰。

梁小龍被指遺體遭閒置

針對外界指梁小龍「遺體遭閒置」的傳播，宋驤曾於今年三月強烈闢謠，斥責相關說法屬於惡意抹黑，並強調已準備採取法律行動。她當時澄清，丈夫離世後不到半個月（1月26日），家屬已於深圳一間殯儀館為他舉辦了低調的告別儀式。

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白彪：骨灰或只是暫時被擱置

白彪在訪問中，透露了更具體的細節。他坦言自己當日有份送別摯友，證實遺體確實已經火化，但他估計骨灰可能只是暫時被擱置，一直未有購入龕位或墓地作正式安頓，才引申出相關傳言。

梁小龍性格固執跟妻關係一般？

談及梁小龍的家庭生活，白彪嘆對方與太太的感情在過去近十年早已跌至冰點。他透露，雙方經常因為資產分配與財富問題產生劇烈摩擦，雖然兩夫婦並未正式解除婚約，但梁小龍近年長居內地，甚少返回香港與擁有內地背景的妻子共處。

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梁小龍晚年狂接商演透支

白彪認為，這與梁小龍極度自我的脾氣不無關係，指他為人倔強，容不下別人提出反對意見，妻子或許正是難以忍受這種作風，才導致雙方漸行漸遠。除了家庭困局，白彪對好友的健康狀況亦感到十分惋惜。他指梁小龍生前長期受血糖問題（糖尿病）折磨，後期身形已大幅消瘦，卻依然毫不忌口，甚至無可救藥地嗜甜，經常狂飲汽水。面對旁人苦勸，性格剛烈的他僅以「生死有命、最緊要享受」作擋箭牌，令身邊朋友無可奈何，只能放棄勸說。

白彪猜測梁小龍過勞離世

白彪更直指，梁小龍晚年對待工作十分粗勞，曾試過單月狂接十場活動，甚至馬不停蹄地穿梭山東、內蒙古等地。白彪回憶道，曾親眼目睹對方在完成演出後，累得整個人趴在桌上且呼吸急促，體力明顯處於極限邊緣。綜合種種跡象，他深信這位武打前輩最終是因為長年累月的舟車勞頓與積勞成疾，才會令身體機能崩潰而抱憾離世。