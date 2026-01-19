梁小龍離世丨「火雲邪神」死因眾説紛紜 經理人首度公開臨終細節 黃夏蕙揭與故友關係密切

曾經在70年代香港演藝圈與李小龍、成龍和狄龍號稱「四龍」的梁小龍昨日（18日）傳出死訊，享年77歲。《星島頭條》獨家報道指梁小龍於1月14日離世，他的喪禮暫定於1月26日在深圳龍崗進行，梁小龍離世消息曝光後，其抖音帳號發布了他的告別信：「我到很遠很遠的地方拍電影去了。請原諒我不辭而別，就當我到很遠的地方拍電影去了，本想保密的，所以關門弟子像往常一樣發視頻，我喜歡有點神秘感，你們替我好好活著。愛一直在，記得我愛你們。」

梁小龍經理人為傳聞開腔澄清

不少圈中朋友對梁小龍的離世感到愕然，有網民發小龍離世前一日（13日），在深圳與一眾友人相約享用雷州羊肉火鍋，從流出合照可見，照片寫著「2026年1月13日」，面容略顯消瘦的梁小龍身穿黑色羽絨、淺色牛仔褲，頸上圍著一條藍色圍巾，精神狀態尚算不俗，想不到翌日傳出死訊，有傳梁小龍因心臟衰竭逝世，亦有人稱梁小龍在睡夢中離世，對於外界的揣測，梁小龍的經理人開腔澄清。

經理人稱梁小龍在家人陪伴下安詳離世

梁小龍的經理人回覆內地傳媒公開其離世細節，原來梁小龍因突發心臟病，在家人陪伴下硬撑7小時後安詳離世，享年77歲。梁小龍的團隊遵從他的遺願梁小龍低調，想讓大家覺得他只是去了遠拍电影，留份浪漫與神秘，想不到事消息被内部泄密，經理人為此感到氣慣不已，決定為傳聞和誤解作出澄清。不少好友亦留言悼念故友，成龍在微博留言：「剛剛回到北京，驚聞梁小龍先生離世的消息，一時之間不敢也不願相信……在我的記憶裡，他一直是那個精通多種傳統武術，每一種都能打出自己風格的功夫高手，他將自己畢生所學運用到影視作品中，是一位非常優秀的動作指導，同時作為演員，他塑造了那麼多經典角色，被觀眾深深喜愛，也讓我們這些同行佩服不已。梁兄，北京下雪了，天很陰，懷念您…」

黃夏蕙與梁小龍識於微時

與梁小龍識於微時的黃夏蕙亦向傳媒表示：「我哋識咗五十年，係五十年前嘅事。佢一路都叫我做家姐，所以小龍哥都係我細佬。我近年喺內地或美國登台的時候，小龍哥嘅身體狀態好好，唔係話有病無嘅，直情佢仲醒過我嘅。佢完全係冇一種病徵嘅，真係完全冇。好健康㗎佢，同埋開朗㗎，好開心㗎佢，我見佢打完功夫呢，仲騎騎笑㗎！」陳惠敏亦為梁小龍的離世感傷心：「我個好兄弟梁小龍又走咗喇，佢走咗幾日我都唔知，佢真係好好，又打得，希望佢一路好走。」

梁小龍於90年代轉戰內地經商淡出幕前

梁小龍的演藝生涯橫跨半世紀，15歲以替身演員身份入行，憑藉過硬功夫在1970年代與李小龍、成龍、狄龍並稱影壇「四龍」，奠定武打界地位。其中1981年參演的電視劇《大俠霍元甲》、以及1982年的《陳真》打開知名度。梁小龍於90年代轉戰內地經商淡出幕前，近年活躍於抖音平台並發佈高難度功夫影片展現驚人體能，他曾因拍攝一條後空翻影片而不慎跌倒，當時傳出倒下時因後腦著地而一度命危。不過梁小龍拍片澄清指自己晒手身時故意摔倒，並非如外傳重傷入院，更為鬧出風波將影片下架。