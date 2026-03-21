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梁小龍逝世兩個月仍未下葬 被爆生前婚姻名存實亡曾12次提離婚 老婆唔陪做手術？

影視圈
更新時間：20:19 2026-03-21 HKT
發佈時間：20:19 2026-03-21 HKT

武打影星梁小龍（原名梁財生）於今年1月14日逝世，享年75歲，消息震驚娛樂圈。然而，他身後事卻風波不斷。其關門弟子持續更新梁小龍的社交平台帳號，並以其口吻發文，引發外界關注。近日，該弟子更爆出驚人消息，指梁小龍至今尚未下葬，並暗示梁小龍與妻子宋驤的婚姻早已名存實亡，分居多年，更稱梁小龍提出過12次離婚都未能如願。

梁小龍被指生前與妻關係生變

該名弟子在社交平台上連日發文，以梁小龍的語氣提出控訴，質疑為何離世兩個月仍未入土為安，更直指其骨灰被決定在殯儀館免費存放十年。文中又提及，其「未離婚的妻子」多年來甚少聯繫，卻在他身後拿著舊照片晒恩愛，並指控對方在他心臟手術時未有陪伴在側、睡在客廳十多年等，指控的矛頭直指梁小龍遺孀宋驤。

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梁小龍遺孀宋驤曾嚴正聲明

面對種種指控，宋驤在2月初已發出嚴正聲明，強調梁小龍生前未有授權任何人運營其網絡帳號，並斥責該帳號未經家屬同意擅自運作，甚至進行商業活動，行為不具合法性。為了反擊婚姻不和的說法，宋驤亦公開了多張與梁小龍及子女的家庭合照，照片中一家四口樂也融融，她更配文寫道：「我們想念你。」藉此懷念摯愛，並以行動回應外界的質疑。

梁小龍一生經歷兩段婚姻，他與首任妻子黎愛蓮離婚後，於1995年與年輕20載的宋驤結婚，並育有一對子女，惜如今卻天人永隔，更引發身後事風波，令人唏噓。

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