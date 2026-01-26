「火雲邪神」梁小龍深圳低調出殯 白彪陳惠敏黃夏蕙送別故友 周星馳送花牌作最後心意

曾經在70年代香港演藝圈與李小龍、成龍和狄龍號稱「四龍」的梁小龍在今年1月18日，享年75歲。《星島頭條》獨家報道指梁小龍於1月14日離世，其後梁小龍的徒兒朱峻賢替師母宋驤發聲明，正式官宣梁小龍與世長辭的消息，並透露梁小龍因心衰竭搶救6小時後安然告別。

梁小龍喪禮在深圳龍崗進行

梁小龍喪禮今日（1月26日）在深圳龍崗進行，白彪、鄭恕峰、陳惠敏、黃夏蕙、林威到場送別，周星馳送上花牌，家屬特別設置兩個靈堂，一個是梁小龍家人、親友拜祭，另一個則供梁小龍粉絲弔唁。

梁小龍因突發心臟病離世

梁小龍離世消息傳出後，不少人感到愕然，有網民發現梁小龍離世前一日（ 1月13日）曾在深圳與一眾友人享用雷州羊肉火鍋，從流出合照可見，照片寫著「2026年1月13日」，面容略顯消瘦的梁小龍身穿黑色羽絨、淺色牛仔褲，頸上圍著一條藍色圍巾，精神狀態尚算不俗，想不到翌日傳出死訊，有傳梁小龍因心臟衰竭逝世，亦有人稱梁小龍在睡夢中離世，對於外界的揣測，梁小龍的經理人稱梁小龍因突發心臟病，在家人陪伴下硬撑7小時後安詳離世。團隊稱遵從梁小龍遺願低調處理，想讓大家覺得他只是去了遠拍電影，留份浪漫與神秘，想不到事消息被內部洩密，經理人為此感到氣憤不已，決定為傳聞和誤解作出澄清。

徒兒朱峻賢替師母宋驤發聲明

梁小龍的徒兒朱峻賢其後在在微博以代表人「徒兒 朱峻賢（丹尼）」替師母梁小龍遺孀宋驤發聲明，聲明全文如下：

發妻：宋驤，聚龍拳大徒兒：朱峻賢（丹尼）正式官宣發布尊敬的（梁小龍）先生與世長辭的消息。

正式受權給（香港動作特技演員公會）、（香港演藝人協會）、（大灣區演藝人協會）正式官宣發布師父與世長辭的消息。

懷著沉重的心情，通知影視界各好友、各界朋友、喜歡（梁小龍）先生粉絲們，我們尊敬的武術家愛國演員（梁小龍）先生，在2026年1月14日下午4時離世，因心衰竭搶救6小時後安然告別，享年75歲。

梁小龍先生，生於1951年8月9日，祖籍：廣東順德。

師父（梁小龍）生前拍攝過百部影視作品，在70年代拍攝電視劇《霍元甲》《陳真》愛國電視劇，在國內外受廣大觀眾喜愛，師父到國內受訪，給當時台灣封閉演藝事業，暫別銀幕去做生意，直至《功夫》幾次邀請演出，（梁小龍）先生答應演出（火雲邪神）一角，再度燃點起廣大觀眾們，再次對這位武術家演員的關注。

我代表師父創辦的（聚龍拳），代眾師弟姊妹感謝大家對師父的厚愛。

特此聲明

代表人：徒兒 朱峻賢（丹尼）

師父一路好走

梁小龍的演藝生涯橫跨半世紀

梁小龍的演藝生涯橫跨半世紀，15歲以替身演員身份入行，憑藉過硬功夫在1970年代與李小龍、成龍、狄龍並稱影壇「四龍」，奠定武打界地位。其中1981年參演的電視劇《大俠霍元甲》、以及1982年的《陳真》打開知名度，不過他在90年代轉戰內地經商淡出幕前。梁小龍離世消息曝光後，其抖音帳號發布了他的告別信：「我到很遠很遠的地方拍電影去了。請原諒我不辭而別，就當我到很遠的地方拍電影去了，本想保密的，所以關門弟子像往常一樣發視頻，我喜歡有點神秘感，你們替我好好活著。愛一直在，記得我愛你們。」