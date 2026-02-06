「火雲邪神」梁小龍遺孀宋驤罕發聲明 怒揭亡夫帳號遭人冒用接Job賺錢 心碎駁斥：褻瀆逝者尊嚴

曾在70年代與李小龍、成龍和狄龍號稱「四龍」的梁小龍在今年1月14日離世，享年75歲。梁小龍離世消息曝光後，其抖音帳號發布了他的告別信：「我到很遠很遠的地方拍電影去了。請原諒我不辭而別，就當我到很遠的地方拍電影去了，本想保密的，所以關門弟子像往常一樣發視頻，我喜歡有點神秘感，你們替我好好活著。愛一直在，記得我愛你們。」

梁小龍遺孀狠斥亡夫帳號遭擅自營運

梁小龍近年長居內地，積極經營抖音、小紅書和快手等社交平台，分享生活日常、功夫心得與及朋友間聚會的歡樂時光，不過梁小龍離世後，他的社交平台曾一度持續，上月底更出一段為失踪兒童發聲，建議重判人販子的影片，當時已經有人留言：「人都走了，怎麼還發視頻？任何人都要遵守自然規律，你團隊裡面也沒有明白人啊？」昨日（5日）梁小龍遺孀宋驤在抖音發布嚴正聲明，狠斥該帳號未經家屬同意擅自運營。

梁小龍遺孀宋驤在聲明中表示：「梁小龍先生生前未訂立任何遺囑授權他人運營、使用其名下及以其名義注冊的各類網絡賬號，亦未委托任何主體代為承接商務合作、開展盈利活動。」並抨擊該帳號：「未經本人及家屬同意，被他人擅自運營，部分賬號甚至以梁小龍名義違規承接商務合作、開展盈利活動，該等行為均無任何合法性。」梁小龍遺孀宋驤聲明全文如下：

本人宋鎮，是梁小龍（原名:梁財生）先生的合法配偶。梁小龍先生於2026年1月14日不幸離世，作為家屬，我們正悲痛處理先生後事及相關合法權益事宜。現就近期出現的未經家屬同意擅自運營梁小龍先生相關網絡賬號、發布不實言論等事宜，鄭重發布本聲明， 以正視聽。 一 關於網絡賬號的合法權屬及運營權限說明 梁小龍先生生前未訂立任何遺囑授權他人運營、使用其名下及以其名義注冊的各類網絡賬號，亦未委托任何主體代為承接商務合作、開展盈利活動。根據《中華人民共和國民法典》相關規定，網絡賬號作為數字虛擬財產，兼具人格利益與財產利益，其中財產性權益屬於梁小龍先生的遺產，應由其法定繼承人依法繼承；人性權益亦由家屬依法維護，任何組織或個人不得擅自侵害。 截至本聲明發布之日，下述網絡賬號均未經本人及家屬同意，被他人擅自營運，部分賬號甚至以梁小龍先生名義違規承接商務合作、開展盈利活動，該等行為均無任何合法性：

（一）抖音賬戶 「梁小龍永遠活在我們心中」（抖音號:55643966455）

（二）快手賬戶「梁小龍永遠活在我們心中」（快手號: liangxiaolong 1948） 對於上述擅自運營賬號、違規盈利的主體，本人及家屬已明確知曉其行為，將依法追究其全部法律責任（包括但不限於停止侵害、消除影響、賠償損失，涉嫌違法犯罪的，將移交司法機關處理）。 二 關於賬號接管及粉絲警示 梁小龍先生離世後，其名下及相關網絡賬號的合法權屬歸其法定家屬所有，本人及家屬已啟動合法程序，擬辦理相關賬號的接管事宜。針對目前部分賬號運營方拒不配合的情況，家屬正通過法律途徑維護合法權益，堅決追回賬號控制權。 在此，鄭重提醒各位喜愛梁小龍先生的粉絲及社會公眾，謹慎分辨各類以梁小龍先生名義運營的網絡賬號，切勿輕信賬號發布的商務合作信息、轉賬要求等內容，避免遭受財產損失；如發現相關賬號存在違規盈利、欺詐等行為，可向平台舉報並聯繫家屬反饋。 三 關於不實言論的追責聲明 近期，部分擅自運營上述賬號的主體，在網絡平台發布關於梁小龍先生遺產分配、家屬矛盾等不實言論，甚至借賬號發聲污蔑他人，該等行為不僅嚴重侵害了家屬的合法權益，更違背公序良俗，褻瀆逝者尊嚴。 依據《中華人民共和國民法典》關於名譽權、隱私等人格利益及侵權責任的相關規定， 本人及家屬將對全部不實言論進行取證，將依法追究相關發布主體、傳播主體的全部法律責任，絕不姑息。同時懇請相關人員立即停止一切不當言行，尊重逝者、尊重家屬，停止傳播不實信息，共同維護良好的網絡環境。 四 附則 後續，關於梁小龍先生相關賬號的官方動態、家屬聲明及合法授權事宜，將由本人及家屬通過官方渠道統一發布‧，敬請關注。特此聲明！

梁小龍生前曾有過兩段婚姻，在1972年與黎愛蓮（Irene Ryder）因合作《餓虎狂龍》結緣，梁小龍曾稱礙於自己當年只是武師，黎愛蓮已大紅大紫，而未有進一步發展。直到梁小龍在麗的劇集《大俠霍元甲》飾演「陳真」走紅，並開武館授徒，在事業有成下抱得美人歸，二人拍拖一年於1975年結婚結婚，黎愛蓮當時已有懷孕，翌年誕下女兒梁子文（Anne）。梁小龍與黎愛蓮在80年代離婚，到了1995年與細20年宋驤再婚，翌年誕下女兒梁靖南，之後追仔成功，湊成一個「好」字。宋驤在老公離世後，曾分享了多張梁小龍生前與家人的合照並寫道：「我們想念你。」