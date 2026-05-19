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張東周宣佈退出娛樂圈 曾演韓劇《學校2017》 遭黑客勒索欠40億韓元巨債 連累家人賣樓

影視圈
更新時間：22:00 2026-05-19 HKT
發佈時間：22:00 2026-05-19 HKT

曾參演韓劇《學校2017》及《成為你的夜晚》的31歲南韓男星張東周（장동주），日前在社交平台宣告息影，經理人公司亦火速刪除其官網簡介，令劇迷極度震驚。前日（17日）張東周親自開直播向粉絲報平安，首度坦承自己正身陷嚴重的財政危機。他透露個人債務高達40億韓元（約2,000萬港元），雖在家人與親友傾力相助下已償還30多億韓元，但仍剩約7至8億韓元尾數。他感慨表示，債務壓力已令他無法專心表演，為了不因個人問題影響劇組進度或連累合作演員，他寧願選擇在下一部作品開拍前退出娛樂圈，並承諾會努力打工賺錢，直到全額清還債項為止。

張東周引退前夕驚傳「食霸王餐」？

然而，這場引退風波背後疑似另有內情。據韓媒報導，張東周在宣布引退的前一夜（14日），涉嫌在首爾江南區一間高級酒店「食霸王餐」。報導指他當時獨自消費了價值約300萬韓元的名酒，更以預付名義向店家領取1,000萬韓元現金，合共欠下1,300萬韓元（約6.7萬港元）。由於他遲遲未有找數，店家隨即報警。據悉，張東周當時承諾翌日下午6點前會匯款清數才獲准離開，詎料他就在還款期限前，於IG發布引退宣言，隨後更傳出他急於轉讓經營多年的復合式咖啡廳，種種行徑被外界質疑是藉退圈來躲避債務與糾紛。

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張東周手機遭到駭客入侵被迫還債

事實上，現年31歲的張東周近年多次傳出行為反常。去年11月他曾因在社交平台留下「對不起」黑畫面後失聯，令前東家一度報警尋人；今年1月他更自爆手機遭到駭客入侵恐嚇，導致家人被迫賣樓還債。原本今年2月才簽約新公司準備重新出發，沒想到如今竟捲入高級酒店消費糾紛，再加上其後公開的巨額債務與頂讓店面等負面消息，令其原本受看好的演藝前程瞬間崩塌。目前張東周僅對傳媒表示正與家人待在一起，並積極與公司溝通處理後續事宜，一代潛力新星落得如此下場，令不少支持他的粉絲感到唏噓不已。

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