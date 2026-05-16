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《21世紀大君夫人》爆歷史爭議 邊佑錫登基被批臣服於中國 韓國網民嬲爆列辱韓證據？

影視圈
更新時間：17:00 2026-05-16 HKT
發佈時間：17:00 2026-05-16 HKT

由人氣偶像IU（李知恩）與邊佑錫領銜主演的人氣韓劇 《21世紀大君夫人》，將於今晚（16日）播出大結局，不料在完結篇前夕竟爆發開播以來最引起韓國網民討論的歷史爭議。儘管最新一集 收視率衝破11.5%再創新高，但劇中關於邊佑錫登基時的禮冠規格、台詞及道具細節，被韓國觀眾質疑有「臣服中國」之嫌，引發網民強烈不滿與政治風波。

邊佑錫登基引發韓國觀眾強烈不滿

於昨晚（15日）播出的《21世紀大君夫人》中，由邊佑錫飾演的理安大君正式登基，惟他頭戴「九旒冕冠」，並非「十二旒冕冠」亮相，引發韓國觀眾強烈不滿。根據歷史，九旒冕冠為朝鮮王朝君主向中國奉行藩屬制度時所戴之禮冠，意指其地位低於中國皇帝；若韓國為完全獨立的帝國，君主理應改戴象徵最高主權的「十二旒冕冠」。

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高呼「千歲」被批暗示韓國仍臣服於中國

此外，《21世紀大君夫人》中議員向理安（邊佑錫 飾）高呼「千歲」而非「萬歲」，同樣令觀眾質疑——「萬歲」一詞在朝鮮時期本為中國皇帝專用，如今劇情設定卻沿用「千歲」，被批暗示韓國仍臣服於中國。網民亦質疑劇中使用的鋼筆及茶具等均是中國製造，部分韓國觀眾怒斥該劇將現代韓國皇室想像成仍透過朝貢體系依附於中國，令劇集陷入政治風波。然而爭議未阻收視報捷，15日播出的第11集，全國平均收視率錄得11.5%，再創新高。

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