21世紀大君夫人｜劇情懶人包、5大看點、IU孖邊佑錫「契約婚姻」

21世紀大君夫人｜由IU、邊佑錫、魯常泫及孔升妍領銜主演的韓劇《21世紀大君夫人》已於4月10日正式開播。劇集講述一名皇室王子與韓國頂級財閥繼承人達成「契約婚姻」的愛情故事，全劇共12集，逢星期五、六更新。下文為您精心整理了《21世紀大君夫人》的劇情懶人包，即睇分集劇情、角色介紹及5大必看亮點！

劇情大綱

角色介紹

分集劇情

必看亮點

《21世紀大君夫人》由IU、邊佑錫、魯常泫以及孔升妍主演。

故事講述深受百姓愛戴的理安大君（邊佑錫 飾），因面對皇室內部壓力，決定與不滿自身平民身分的韓國頂級財閥繼承人成熙周（IU 飾）達成契約婚姻。二人原本各取所需，卻在相處過程中漸生情愫，最終共同開創命運，譜出一段浪漫的愛情故事。

IU與邊佑錫上演假婚真愛。

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IU 飾演 成熙周

成熙周是一位韓國頂級財閥的富二代。在階級森嚴的君主立憲制背景下，她的平民身分使其處處受挫。為了將家族的商業帝國版圖擴張至王室，她果斷選擇與理安大君進行契約結婚。

IU飾演有野心的富二代成熙周。

邊佑錫 飾演 理安大君

理安大君是王室中一位不能嶄露頭角的次子。儘管如此，他憑藉與生俱來的高貴氣質與非凡魅力，深受國民愛戴，更被封為「最受喜愛的王族」。

邊佑錫飾演皇室次子理安大君。

魯常泫 飾演 閔鄭祐

閔鄭祐是理安大君的摯友，他承襲祖父與父親的步伐，成為國家總理。

魯常泫飾演總理閔鄭祐。

孔升妍 飾演 尹苡廊

尹苡廊出身於一個曾培養出四位王妃的顯赫家族。她對自己的使命從未懷疑，致力為大韓民國王室展現最完美的王妃形象。

孔升妍飾演尹苡廊。

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第1集劇情：成熙周向理安大君求婚

成熙周為推廣旗下品牌及製造熱度，高調入宮出席主上的生日宴。宴會上，她不僅被貴族議論，更遭同父異母的兄長冷嘲熱諷，但她均直接反擊。理安大君的現身旋即成為全場焦點，雖被大妃尹苡廊為難，仍憑藉智慧完美化解。宮中突然發生大火，尹苡廊誤會是理安所為並掌摑他，更以此為由逼迫他與指定人選結婚以示忠誠。與此同時，成熙周亦拒絕了父親安排的聯姻。在走投無路下，成熙周決定主動出擊，直接向理安大君求婚。

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1. IU對新作充滿信心

被譽為年度最期待作品之一的《21世紀大君夫人》，在早前的發布會上，主演IU自信地表示：「我從來不會錯過業界的任何冠軍作品，我們的團隊目標是製作第一位的作品。」足見她對此劇信心十足。

IU對新劇自信滿滿！

2. IU與邊佑錫時隔10年再度合作

IU與邊佑錫早於10年前的劇集《月之戀人—步步驚心：麗》中已有合作。IU笑言，這次重逢雖然相隔十年且私下沒有交流，但二人默契極佳，幾乎沒有尷尬期，讓觀眾非常期待他們在劇中演繹的羅曼史。

IU與邊佑錫時隔10年再合作，上演甜蜜羅曼史。

3. 演技派演員陣容

《21世紀大君夫人》演員陣容鼎盛，女主角IU近年憑《苦盡柑來遇見你》名聲大噪，更榮獲「2025首爾國際電視節」影后殊榮。而男配角魯常泫亦憑《在熙的男，朋友》奪得第45屆青龍電影獎「最佳新人男演員」，加上實力派女演員孔升妍，演員陣容星光熠熠。

《21世紀大君夫人》演技派雲集。

4. 矚目的幕後製作團隊

劇集的幕後團隊同樣強大，由曾執導《金秘書為何那樣》及《還魂》的導演朴峻華操刀。劇本出自新人編劇劉雅仁之手，該劇本從997件參賽作品中脫穎而出，獲得2022年MBC劇本徵集大賽的優秀獎。音樂方面則由第40屆青龍電影獎音樂獎得主金泰成擔任音樂導演。

《21世紀大君夫人》幕後團隊同樣矚目！

5.「契約婚姻」題材注入新意

雖然「契約婚姻」是經典的戲劇題材，但《21世紀大君夫人》成功在舊有框架中玩出新意。劇集巧妙地融入皇室與財閥鬥爭的元素，男女主角並非典型的「戀愛腦」，而是各自心懷盤算，為劇情增添了更多層次與張力，勢必吸引觀眾追看。

IU在社交平台分享幕後花絮。

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