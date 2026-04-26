21世紀大君夫人丨邊佑錫車禍演技尷尬惹議 表情被嘲似打唔出噴嚏 與IU合作收視口碑不相稱？

韓劇《21世紀大君夫人》由IU（李知恩）與《背著善宰跑》一劇爆紅的邊佑錫聯合主演，劇集自開播以來收視穩坐同時段冠軍，昨晚（25日）播出的第6集，邊佑錫與IU的咀嘴戲，在韓國的收視飆升至11.2%，展現超高人氣，《21世紀大君夫人》在Disney+同步熱播中，可是網上評價似乎普遍不太好。近日播出的第5集劇情，講述邊佑錫在劇中發生交通意外，其演技成為眾矢之的，引發網民兩極激烈討論。

邊佑錫創傷演技被批評

在韓劇《21世紀大君夫人》第5集中，邊佑錫所飾演的大韓民國王室成員「理安大君」李莞，遇上交通事故，因而憶起童年時目睹父母車禍的創傷。邊佑錫演繹角色時，先是驚恐地睜大雙眼、嘴巴微張，表現出極度的震驚與恐懼。接著鏡頭切換至邊佑錫抱頭、吶喊，試圖詮釋角色內心巨大的痛苦與陰影。

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但邊佑錫的表現卻引起網民批評，認為其表情極為尷尬：「好尷尬的演技，眼睛在哭，嘴巴在笑」、「要哭的表情超像我打不出噴嚏的樣子」。更有網民指邊佑錫：「他演戲連臉頰都不敢皺一下，整個臉部肌肉都沒動，是偶像包袱太重還是真的演技差？」、「從背善宰跑就覺得演技尚待加強」、「客觀的說演技真的退步好多」。

邊佑錫人紅是非多

雖然被不少網民嘲諷邊佑錫的演技，但仍有大批網民為偶像護航，認為劇情本身就帶有輕鬆、幽默成分，不應過於以嚴苛的標準看待：「有這麼誇張嗎？」、「我又不覺得很差」、「怎麼那麼多差評，我覺得演技沒毛病啊」等。也有網民指負面評論因佑錫「人紅是非多」，加上新劇的角色設定，從小被教導要壓抑情感，因此「有點不敢外放顯露自己真正的表情」，認為邊佑錫的演繹符合人設。

《21世紀大君夫人》故事簡介

韓劇《21世紀大君夫人》以21世紀君主立憲制下的大韓民國為背景，講述擁有一切卻因平民身分而感到苦惱的女財閥「成熙周」（IU 飾），與身分尊貴卻無法擁有任何事物的「理安大君」李莞（邊佑錫 飾），跨越身分界限並共同開創命運的愛情故事。

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